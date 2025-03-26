Позировали с огромной рыбой: Иванка Трамп показала, как отдохнула с сыном на яхте

Дочь президента США отлично провела время с сыном на рыбалке.

Иванка Трамп показала в Instagram Stories, как она отдохнула со своим старшим сыном – 11-летним Джозефом. Они занимались рыбалкой на яхте.

Мальчик похвастался на камеру огромной рыбой, которую он поймал.

Сын Иванки Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Для прогулки на яхте дочь президента надела леопардовое боди на молнии и черные брюки. Джозеф был одет в черную футболку с принтом и серые брюки.

Иванка Трамп с сыном / Фото: Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп показала серию снимков из семейной поездки на остров Либерти, который находится в Верхнем Заливе Нью-Йорка.

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