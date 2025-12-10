Позировали в красивых платьях: Иванка Трамп показала совместное фото с подросшей дочерью

Иванка Трамп с дочерью / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп поделилась с подписчиками в Instagram новой фотографией с подросшей 13-летней дочерью Арабеллой, на которой они запечатлены в вечерних аутфитах.

Иванка предстала в коротком платье гранатового оттенка с длинными рукавами, тонкими бретельками и V-образным декольте. Наряд она дополнила сандалиями-гладиаторами, золотыми серьгами-кольцами, прической с локонами и вечерним макияжем.

На Арабелле было платье в бельевом стиле цвета шампанского. Девочка позировала босиком. У нее были распущенные волосы, цепочка на шее, браслет на руке и красный педикюр.

На другом снимке бизнесвумен была изображена сама. Она похвасталась стройной фигурой.

