- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 260
- Время на прочтение
- 1 мин
Позировали в красивых платьях: Иванка Трамп показала совместное фото с подросшей дочерью
Иванка с дочкой сфотографировались в вечерних луках.
Иванка Трамп поделилась с подписчиками в Instagram новой фотографией с подросшей 13-летней дочерью Арабеллой, на которой они запечатлены в вечерних аутфитах.
Иванка предстала в коротком платье гранатового оттенка с длинными рукавами, тонкими бретельками и V-образным декольте. Наряд она дополнила сандалиями-гладиаторами, золотыми серьгами-кольцами, прической с локонами и вечерним макияжем.
На Арабелле было платье в бельевом стиле цвета шампанского. Девочка позировала босиком. У нее были распущенные волосы, цепочка на шее, браслет на руке и красный педикюр.
На другом снимке бизнесвумен была изображена сама. Она похвасталась стройной фигурой.
Напомним, Иванка Трамп продемонстрировала красивый аутфит в черном наряде с золотистым цветочным принтом.