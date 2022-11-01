Позировали в машине: пес Патрон показал фото с Антоном Птушкиным

На странице пса Патрона в Instagram появилась фотография, на которой он запечатлен вместе с ведущим и блогером Антоном Птушкиным. Позировали они в автомобиле. Антон был за рулем, а Патрон сидел рядом.

В посте собака-пиротехник поделилась размышлениями о друзьях и рассказала, как познакомилась с Птушкиным.

Пес Патрон и Антон Птушкин / Фото: Instagram пса Патрона

"Как найти друга? Никак. Друзей можно только встретить, причем сначала они будут вам знакомыми, потом товарищами, а потом дышит друзьями. Как квест: надо пройти ряд жизненных испытаний, а потом получить в награду друга. Иногда можно пройти все, но понять, что человек тебе совсем не друг. Такое бывает.

Я встретил Антона этой весной. Он приехал снять фильм о черниговских саперах, ну и обо мне тоже. И мы были знакомы, а потом подружились. Он часто приезжает в Чернигов, помогает нам. А я когда в Киеве обязательно заезжаю к нему. Я не знаю, стали ли мы уже друзьями, но нам хорошо вместе. И я точно знаю, что если мне понадобится помощь, он примчит. Так же поступлю и я", — написал Патрон.

Напомним, ранее Патрон выложил новое фото в вышиванке, где он пускает слюну.

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