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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Позировали в ярком family look: Екатерина Бужинская показала милые фото с детьми

Артистка проводит отпуск на своем любимом греческом острове, куда она с семьей ездит уже 11 лет.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская поделилась с фолловерами в Instagram новыми фотографиями из отпуска, который она проводит с семьей на своем любимом Изумрудном острове Тасос в Греции.

Артистка показалась со своими двойняшками — Катей и Дмитриком. Они продемонстрировали яркий family look в пляжных нарядах с разноцветным принтом с фламинго. Звездная мама с дочерью были одеты в сплошные купальники с фиолетовыми рюшами на бретельках, а сын был в шортах.

Екатерина Бужинская с детьми / © Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская с детьми / © Instagram Екатерины Бужинской

На другом снимке Бужинская и дети позируют в ярких летних образах.

Екатерина Бужинская с детьми / © Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская с детьми / © Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, ранее Екатерина Бужинская продемонстрировала стройную фигуру в черно-белом купальнике.

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