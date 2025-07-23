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Позировали в ярком family look: Екатерина Бужинская показала милые фото с детьми
Артистка проводит отпуск на своем любимом греческом острове, куда она с семьей ездит уже 11 лет.
Екатерина Бужинская поделилась с фолловерами в Instagram новыми фотографиями из отпуска, который она проводит с семьей на своем любимом Изумрудном острове Тасос в Греции.
Артистка показалась со своими двойняшками — Катей и Дмитриком. Они продемонстрировали яркий family look в пляжных нарядах с разноцветным принтом с фламинго. Звездная мама с дочерью были одеты в сплошные купальники с фиолетовыми рюшами на бретельках, а сын был в шортах.
На другом снимке Бужинская и дети позируют в ярких летних образах.
Напомним, ранее Екатерина Бужинская продемонстрировала стройную фигуру в черно-белом купальнике.