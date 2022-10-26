Позорнее не придумать: китайское руководство усовершенствовало унизительную кличку для Путина

Из-за развязанной войны в Украине Путин сделал себя изгоем. Человеком, с которым не хотят общаться мировые лидеры. Говорят, китайский президент Си Цзиньпин даже модернизировал кличку, которую руководство Китая ранее придумало для российского "фюрера".

Еще летом писали, что Путин приглашал президента Си Цзиньпиня посетить Россию, но получил решительный отказ. Тогда же в телеграм-каналах появилась информация и о том, что китайское руководство придумало унизительную кличку для Путина. А теперь, как сообщает канал Generall SVR, эту кличку "доработали".

Си Цзиньпинь и Путин / Фото: Associated Press

Все дело в том, что теперь президент Си не только не хочет приезжать в РФ, но и не намерен вести каких-либо телефонных переговоров с президентом Путиным. Канал пишет, что в понедельник и вторник Путин просил МИД организовать ему телефонный разговор с лидером Китая, но китайская сторона ответила отказом.

"В этот раз китайская сторона толсто намекнула, что важного предмета для разговора нет, а по пустякам товарищ Си общаться с кем попало не намерен. Си Цзиньпин в феврале получил личные уверения от Путина в быстрой (было даже произнесено слово "молниеносно") реализации геополитических амбиций в украинском направлении. Китайский лидер поверил и дал понять, что в случае быстрой реализации военных планов российского руководства Путин может рассчитывать не только на понимание китайского руководства, но и на поддержку. В глазах Си Цзиньпина и руководства Китая Путин совершил непоправимую ошибку, он проиграл войну, которую сам и затеял", - пишет канал.

Говорят, что в связи с сокрушительным для Путина и его режима провалом в Украине российский "фюрер" теперь постоянно ожидает "нож в спину" от китайских товарищей. А господин Си Цзиньпин, давший кличку Путину "щенок", теперь к этой кличке еще добавляют "без зубов".

Си Цзиньпинь и Путин / Фото: Associated Press

Также появились новые подробности состояния здоровья Путина. Если верить слухам, то диктатор практически одной ногой в могиле.

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