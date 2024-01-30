Правила королевского воспитания: пять пунктов, которым должна следовать няня детей Уэльских

Пока принцесса Уэльская Кэтрин находится в больнице после операции, а после будет восстанавливаться дома, большую часть времяпровождения с ее детьми будет положено на принца Уильяма и их няню - Марию Терезу Борралло. Каким же правилам воспитания должна следовать королевская няня?

Табу на слово "дети"

Писательница Луиза Херен рассказала журналу Mirror, что молодых членов королевской семьи нельзя называть разговорным термином "дети", а звать их только по имени. Это правило представляет собой "знак уважения к детям как к личностям.

Контроль экранного времени

Принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи не разрешается часами смотреть телевизор или быть в гаджетах, пишет express. Основное внимание в течении дня должно уделяться декоративно-прикладному искусству, рисованию и занятиям, не связанным с экраном. Принцесса Кейт обычно очень строго относится к экранному времени и сводит его к минимуму.

Принцесса Кейт, принц Уильям их няня и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Четкое время укладывания

Дети Уэльских не могут ложиться спать слишком поздно. Отход ко сну происходит строго в 19:00. Единственноеисключение, которое заметили королевские поклонники, было в день коронации их дедушки короля Чарльза III, когда им разрешили позже лечь спать из-за того, что они присутствовали на концерте по случаю коронации.

Обязательные игры на свежем воздухе

У Джорджа, Шарлотты и Луи очень много игр на свежем воздухе. Много велосипедных прогулок, игры со своими собаки и, возможно, немного садоводства. Идеальная жизнь, не так ли?

Нельзя бить детей

Казалось бы, кого может удивить это правило в современном мире? Няне детей Уэльских, естественно, категорически запрещено бить детей. В вопросах дисциплины няня всегда действует сообща с принцессой Уэльской.

Мария Тереза Борралло / Фото: Getty Images

Мария тверда, но никогда не действует в одностороннем порядке по отношению к детям в вопросах дисциплины. Кейт и Уильям, вместе с Марией, строги с детьми, но обладают этой волшебной способностью притворяться, что они не такие. Также на детей нельзя кричать. Несмотря на то, что небольшие ссоры являются обычным явлением, поскольку они случаются в каждом доме, где есть дети, повышать голос не разрешается. Уильям и Кейт не кричат ​​друг на друга, не кричат на детей и няня также не делает этого.

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Associated Press

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