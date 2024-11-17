Правило, которому следуют все в королевской семье: принцесса Анна вспомнила интересный момент перед своей первой свадьбой

Анна вышла замуж в день 25-летнего юбилея своего старшего брата принца Чарльза – 14 ноября 1973 года.

В одном из своим немногочисленных интервью принцесса Анна рассказала, какого это было просить разрешение на брак у своей матери королевы Елизаветы II.

Принцесса Анна и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

В британской королевской семье существует давнее правило, согласно которому члены британской королевской семьи должны получать разрешение монарха, прежде чем вступать в брак. Это было установлено в акте, принятом парламентом в 1772 году, в котором говорится, что ни один потомок Георга II не может вступить в брак без согласия правящего монарха, пишет express.co.uk.

В одном из прошлых интервью 74-летнюю принцессу Анну спросили, насколько сложно было просить у покойной королевы разрешения на брак. Она ответила кратко: "Это и вполовину не так сложно, как попросить разрешения на развод".

Свадьба принцессы Анны и Марка Филлипса / Фото: Associated Press

Напомним, первым мужем принцессы стал капитан Марк Филлипс, в браке у них родилось двое детей – Питер Филлипс и Зара Тиндалл. Развелась пара в 1992 году и о том, как Анна решилась на этот шаг, мы рассказывали ранее.

12 декабря 1992 года королевская принцесса вышла замуж за сэра Тимоти Лоуренса. Церемония бракосочетания состоялась в Шотландии.

Принцесса Анна и Тимоти Лоренс / Фото: Getty Images

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