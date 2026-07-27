Правнучка императора Австрии вышла замуж в Вене в изысканном платье с кружевом

В Вене состоялась свадьба представительницы дома Габсбургов-Лотарингов — эрцгерцогини Изабель Австрийской / © Getty Images

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25 июля эрцгерцогиня Изабель Австрийская, дочь эрцгерцога Симеона Австрийского и принцессы Марии Паломы Бурбон-Сицилийской, вышла замуж за Карлоса де Паласио-и-Гайтаном де Аялой в Иезуитской церкви в Вене.

В Вене состоялась свадьба представительницы дома Габсбургов-Лотарингов — эрцгерцогини Изабель Австрийской / © Getty Images

Свадебное платье Изабель отражало её аристократическое происхождение. Классический дизайн с изящным кружевом на лифе и волнистой атласной тканью на юбке выглядел элегантно и изысканно. Длинная фатина из тюля и сверкающая тиара, изящное мастерство которой приковывало все взгляды, дополняли этот образ.

В Вене состоялась свадьба представительницы дома Габсбургов-Лотарингов — эрцгерцогини Изабель Австрийской / © Getty Images

Бриллиантовая тиара невесты носит название Bourbon-Two Sicilies Diamond Button Tiara и состоит из пяти круглых элементов в форме пуговиц с растительным орнаментом, закрепленных на простой платиновой основе. Эту тиару семья подарила принцессе Алисии Бурбон-Пармской по случаю её бракосочетания с инфантом Альфонсо, герцогом Калабрийским, ещё в 1936 году.

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В Вене состоялась свадьба представительницы дома Габсбургов-Лотарингов — эрцгерцогини Изабель Австрийской / © Getty Images

Вопреки первоначальным ожиданиям, церемония состоялась не в испанском поместье семьи Ла-Толедана в Сьюдад-Реаль, а на родине семьи невесты. После торжественной службы гости сначала посетили прием во дворе церкви, а затем празднование продолжилось в банкетном зале.

28-летняя невеста, Изабель, через своего отца — двоюродного брата Карла Габсбурга и принца Бельгийского Лоренца — является правнучкой последнего австрийского императора Карла I. Со стороны матери она является прямой потомкой короля Неаполя и Сицилии Фердинанда II. Среди её предков также король Испании Альфонсо XII, герцог Пармский Роберт I, король Франции Луи-Филипп I и Людовик XIV. Кроме того, Изабель носит титул австрийской эрцгерцогини.

Жених же происходит из древнего испанского дворянского рода. Его дед по материнской линии носил титул маркиза де Тола де Гайтана, а дед по отцовской — титулы маркиза де Каса Паласио и Вильярреаль-де-Алава. Пара живет вместе в Лондоне.

Чтобы отпраздновать свадьбу Изабель и Карлоса, собрались многочисленные королевские гости и родственники со всей Европы, в частности, там можно было увидеть королевскую семью Бельгии — короля Филиппа и королеву Матильду вместе с их детьми, принцессой Елизаветой и принцем Габриэлем.

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