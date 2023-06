Право на юмор: почему украинцы могут себе позволить шутки об акуле

Акула, которая на глазах у всего пляжа съела российского туриста, вызвала в социальных сетях, пожалуй, самое оживленное обсуждение за последний месяц.

Инцидент с акулой произошел на фоне драматических событий на Херсонщине, где в результате очередного террористического акта россиян произошла одна из самых страшных техногенных катастроф современности. Украинское общество, которое к тому времени, как стало известно о несчастном случае в Красном море, было занято спасением людей и животных, страдавших от нанесенной россиянами беды, разразилось мемами и шутками об акуле.

Сразу за волной черного юмора по Сети прокатилась встречная волна возмущения неуместностью такой реакции, которая в основном подпитывалась сообщениями россиян и их симпатиками. Российские лидеры мнений, которые давно и сильно обеспокоены отсутствием эмпатии среди украинцев, сейчас просто забили тревогу. По их мнению, главная угроза для украинцев — это не ракетные удары, не армия оккупантов, которые убивают, истязают, насилуют и воруют украинцев на их земле, главная угроза — это разобщение, ну и переименование улиц имени Пушкина, конечно.

Но здесь россиян ждал сюрприз, потому что лучшие писатели, психологи и лидеры мнений встали на защиту нашего права на черный юмор. Поэтому, если у вас возникли сомнения относительно уместности ваших шуток в это нелегкое для нас время, почитайте, что думают по этому поводу люди, в гуманизме которых нет никакого сомнения.

Одно из лучших сообщений на эту тему можно найти на странице выдающейся украинской писательницы Оксаны Забужко:

"БРИТВА АКУЛЫ". Прошу прощения, но это настолько очевидно, что неудобно писать: попытка в разгаре геноцида вменять жертве геноцида чувство вины за черный юмор в адрес страны-палача является классической чистой ИПСО по виктимблеймингу. (Да, этому учат; да, это давно и подробно разработанная политтехнология, не буду повторять здесь то, что уже 100 раз писала — и в "И снова я влезаю в танк", и в "Длиннейшем путешествии".)

И да, мне лично очень досадно, что к тем гнетущим мальчикам-с-"маленькой-культурой"-в-трусиках, которые оперативно "включились в работу", чтобы вас, не дай Бог, немножко не попустило (и действительно перевели массовый" акуляче-солдатский юмор наших сетей в режим полувозмущения, полуоправдания, куда менее полезный для психического здоровья воюющего общества!), присоединилась наша Нобелевская лауреатка. (У нее была прекрасная Нобелевская речь, которую я не раз цитировала в публичных выступлениях.) Что ж, не все выдерживают испытание медными трубами. Жаль, очень жаль.

Зато какой идеальный инструмент получило украинское общество, чтобы молниеносно различить "своих" и "чужих", не умножая сущности — на чисто эмоциональном уровне!

(Ибо, да – тот, кто в мгновение, когда вы, находясь внутри застенки, забываетесь в смехе, сейчас же несется к вам с криком "не сметь!» – это не друг вам, сколько бы он ни уверял в противоположном, – это враждебный "психологический надзиратель"-абъюзер, — и для вас с точки зрения вашей безопасности, не имеет никакого значения, почему и как он на такой работе оказался: кто бы то ни был — "давайдосвидания"!)

Дай нам Бог всем силы и рассудительности.

Победим".

Известный писатель Андрей Бондарь в своем сообщении отметил, что за украинцами таки "...не стоит оставлять только право быть малахольными мучениками и жертвами, которые даже не имеют права показать зубы в момент своего уничтожения. Try walking in my shoes. Сегодня над египетской акулой смеются осужденные на смерть. И это не метафора......"

Психолог Екатерина Голцберг написала: "А я вам расскажу, как освещать новости по поводу акул и того, что они едят:

"В связи с тем, что произошло в Хургаде, мы обеспокоены состоянием здоровья редких акул..."

Психолог Светлана Ройз заверила украинцев, которые смеялись по поводу акулы, что "они точно нормальные", и опубликовала сообщение, в котором объяснила свой тезис:

"Мое сообщение об острой реакции на стресс и реакции на акулу миролюбивый фб съел. Не знаю, сколько продержится этот. Пока у меня была пауза, я думала об эмпатии. И вспоминала, как когда-то давно после похорон, после безутешных слез вдруг мы с подругой начали друг другу рассказывать анекдоты и ржать. Я тогда спросила своего наставника по цигун: "Я вообще нормальная?" А он мне ответил "по-цигунски": "Твой инь истощился и перешел в ян".

Я смеялась над мемами об акуле. И одновременно себя спрашивала: это нормально?

Это не хорошо, но это нормально.

Это нормально, потому что ты среагировала на неожиданность и абсурдность ситуации, и, если не ошибаюсь, передняя поясная извилина мозга, в том числе отвечающая за обработку такой информации, переключение и фиксацию на чем-то, включилась в работу. Возможно, это сместило акцент с боли и активности лимбической системы. И ты почувствовала облегчение.

Это не хорошо, но это нормально, потому что ты уже давно в состоянии эмпатического дистресса – мы не можем вмещать боль очень долго. В какой-то момент эмпатический резонанс становится невыносимым - и должна быть разрядка.

А в состоянии эмпатического истощения может быть фаза "эмпатического гнева" — когда я не сочувствую тем, кто причинил боль "своим". Когда сам готов причинить тем, кто причиняет боль, страдания. И агрессия проявляется в форме, имеющейся в доступе.

Это не хорошо, но это нормально – и есть исследование эмпатии к своим и чужим. Буквально при эмпатии к людям своей расы, к людям своей веры, а в нашем случае – украинцам, и к реакции на страдания чужих взаимодействуют разные участки мозга (при эмпатии к своим взаимодействуют многие "частей", но слаженно три участка мозга: передняя поясная кора ( cortex cingularis anterior), левая часть передней островковой зоны (ventral striatum) и нижняя часть полосатого тела (anterior cingulate cortex).

А когда страдают "чужаки", активность больше не в островковой доле, а в (придлежащем) ядре.

В здоровом состоянии, без воздействия травмы, мы можем сознательно "включать" или поддерживать в себе уровень любви ко всему человечеству. Сейчас на это не хватает объема.

Мы точно нормальные. И точно сейчас не время обвинений. Но я решила за собой наблюдать, чтобы действительно не потерять часть себя: даю ли себе хоть немного возможности восстанавливаться, не упускаю ли возможность не только быстро реагировать, но и рефлексировать. Отслеживаю ли я свои реакции (Роберт Сапольский говорил на одной из лекций: если мы дадим себе немного времени, наши реакции будут менее агрессивными). Островок мозга связан и с осознанием сигналов тела – в контакте ли я со своей телесностью. И осталось ли у меня то, во что я Верю. То, что всегда было и есть опорой моей стойкости. Нам нужны усилия для победы. И нужны усилия, чтобы сохраниться

Я реву, когда вижу спасенных нашей человечностью мышат. Я реву, когда вижу, сколько у нас этой искренней человечности.

И точно верю, что бы ни происходило, мы ее не потеряем.

Обнимаю, Родина как хочу Победы".

Публицистка Виктория Нарежная отметила, что шутки об акуле, это "...проявление смеховой культуры, которая, кстати, никогда не прехорошенькая и не играет в приличие. Россия эту культуру потеряла, и именно поэтому не может преодолеть тоталитаризм, и наоборот, бесконечно рождает его. Ибо лечебная, очистительная и защитная сила смеха больше ей неизвестна...."

Философ Олег Хома предостерег общество от морализаторства "... Но оценка немного несуразных морализаторских экзерсисов по поводу "губительной" для нашей "человечности" реакции на практику египетских акул сомнений как раз не вызывает. Это симптом удивительной "гиперцивилизованности", от которой, как от всякого меры, не следует ждать ничего хорошего,

Беда тому, кто забудет, что под солнцем есть время любить, но есть и время ненавидеть (именно так и написано, между прочим, ненавидеть).

Морализовать в неуместное время – это наносить морали наибольший вред, выставляя ее не только бессмысленной и жестокой, это еще было бы полбеды. Это значит делать несколько хуже — выхолащивать ее, превращая в пустую фальшивую болтовню....".

Итак, если юмор, хоть даже довольно жесткий и кое-где черный, приносит вам временное психологическое облегчение в эти трудные времена, то пусть вам не будет за это стыдно, ибо "разчеловечение" это точно не то, что угрожает нации, которая с рвением спасает людей, кошек, собак и даже одинокую мышь, которая "цеплялась за кустик".

