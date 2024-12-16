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Праздничное застолье: что едят король Чарльз и его семья на Рождество

Праздничное застолье: что едят король Чарльз и его семья на Рождество

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королевская семья Британии готовится отпраздновать Рождество в этом году в Сандрингеме – это их давняя традиция.

Как-то бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди рассказывал, какую еду предпочитала королева Елизавета II на Рождество. Предполагаем, что таких же традиционных блюд придерживается и король Чарльз, а также его сын принц Уильям, невестка Кейт и другие родственники.

Шеф-повар рассказывал, что изысканный королевский рождественский обед включает салат с креветками или лобстером, жареную индейку и все традиционные гарниры, такие как пастернак, морковь, брюссельская капуста и рождественский пудинг с бренди-маслом на десерт.

Королевская семья на Рождество в Сандрингеме / © Associated Press
Королевская семья на Рождество в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Также известно, что на Рождество королевские дети сидят отдельно от взрослых. Это также давняя традиция, дети сидят за столом отдельно, пока не научатся искусству вежливой беседы.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие еще традиции есть у семьи Виндзор на Рождество.

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