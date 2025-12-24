Праздничные, но не зимние: как выглядят рождественские открытки королевских семей в этом году

Рождественская открытка Уэльских / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Одними из первых свое рождественское фото показали князь и княгиня Монако. Шарлин и Альбер II сфотографировались вместе со своими 11-летними детьми — принцем Жаком и принцессой Габриэллой и представили открытку еще в самом начале декабря.

Княжеская семья Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

Следом за ними открытку показали король Чарльз и королева Камилла. Они выбрали для карточки снимок, сделанный в честь их 20-й годовщины свадьбы в начале этого года в Италии, за что были раскритикованы.

Открытка короля Чарльза и королевы Камиллы / © Instagram британской королевской семьи

Правда Кейт и Уильям Уэльские тоже выбрали для рождественской открытки фото, сделанное в нарциссах. Этот ранее не публиковавшийся снимок был сделан уроженцем Йоркшира Джошем Шиннером в Норфолке в апреле этого года.

Бельгийские король Филипп и королева Матильда, а также четверо их детей предстали на рождественской карточке все вместе, а презентовали открытку весьма необычным способом.

Испанская королевская семья показала свои рождественские открытки. Король Филипп VI и королева Летиция выбрали не опубликованное ранее фото, сделанное в октябре во время вручения премии «Принцессы Астурийской».

Испанская королевская семья

Снимком также поделились королева София и экс-король Хуан Карлос I. На их открытке пять собак, позируют рядом с рождественской елкой в ​​резиденции королевы Софии во дворце Сарсуэла.

Рождественская открытка королевы Софии и экс-короля Хуан Карлоса

Нидерландская королевская семья одна из последних показала, как выглядит их рождественская открытка 2025 года. В центре внимания на ней наследница престола — принцесса Оранская Амалия, а фото было сделано на ее выпускном.

Рождественская открытка нидерландской королевской семьи / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Греческая королевская семья представила свое праздничное фото. Им поделилась на своей странице в Instagram принцесса Мари-Шанталь. Она опубликовала открытку, на которой запечатлена вместе с мужем принцем Павлосом и их детьми, которых у пары аж пятеро.

Греческая королевская семья / © Instagram принца Павлоса

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали фото, на котором запечатлены со своими детьми — принцем Арчи и принцессой Лилибет. Снимок был сделан в этом месяце в саду их семейного дома в Монтесито, штат Калифорния.

Открытка принца Гарри и Меган Маркл с детьми / © Instagram Меган Маркл

Принцесса Анна и ее муж сэр Тимоти Лоуренс поделились своей ежегодной рождественской открыткой. На снимке Анна и е Тимоти запечатлены в карете на острове Сарк. Судя по всему, фотография была сделана в мае 2025 года.

Открытка принцессы Анны и ее мужа Тимоти Лоренса

Наследный принц и принцесса Иордании опубликовали собственное поздравительное сообщение к новогодним праздникам. На фото они запечатлены с полуторагодовалой дочерью — принцессой Иман.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва с дочерью Иман

Королева Иордании показала новогоднее фото, где вся ее большая семья собралась вместе.

Это фото уникально тем, что стало первым подобным их семейным снимком опубликованным к праздникам, на котором было аж три поколения семьи. Вероятно, это была фотосессия, поскольку все близкие Рании были в одинаковых образах — мужчины в голубых рубашках и брюках, а женщины в бирюзовых нарядах.