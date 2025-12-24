- Дата публикации
Праздничные, но не зимние: как выглядят рождественские открытки королевских семей в этом году
Весь декабрь члены королевских семей делились с публикой своими рождественскими открытками. Мы собрали все их в один материал, чтобы вспомнить, кто и какую фотографию для этого выбрал.
Одними из первых свое рождественское фото показали князь и княгиня Монако. Шарлин и Альбер II сфотографировались вместе со своими 11-летними детьми — принцем Жаком и принцессой Габриэллой и представили открытку еще в самом начале декабря.
Следом за ними открытку показали король Чарльз и королева Камилла. Они выбрали для карточки снимок, сделанный в честь их 20-й годовщины свадьбы в начале этого года в Италии, за что были раскритикованы.
Правда Кейт и Уильям Уэльские тоже выбрали для рождественской открытки фото, сделанное в нарциссах. Этот ранее не публиковавшийся снимок был сделан уроженцем Йоркшира Джошем Шиннером в Норфолке в апреле этого года.
Бельгийские король Филипп и королева Матильда, а также четверо их детей предстали на рождественской карточке все вместе, а презентовали открытку весьма необычным способом.
Испанская королевская семья показала свои рождественские открытки. Король Филипп VI и королева Летиция выбрали не опубликованное ранее фото, сделанное в октябре во время вручения премии «Принцессы Астурийской».
Снимком также поделились королева София и экс-король Хуан Карлос I. На их открытке пять собак, позируют рядом с рождественской елкой в резиденции королевы Софии во дворце Сарсуэла.
Нидерландская королевская семья одна из последних показала, как выглядит их рождественская открытка 2025 года. В центре внимания на ней наследница престола — принцесса Оранская Амалия, а фото было сделано на ее выпускном.
Греческая королевская семья представила свое праздничное фото. Им поделилась на своей странице в Instagram принцесса Мари-Шанталь. Она опубликовала открытку, на которой запечатлена вместе с мужем принцем Павлосом и их детьми, которых у пары аж пятеро.
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали фото, на котором запечатлены со своими детьми — принцем Арчи и принцессой Лилибет. Снимок был сделан в этом месяце в саду их семейного дома в Монтесито, штат Калифорния.
Принцесса Анна и ее муж сэр Тимоти Лоуренс поделились своей ежегодной рождественской открыткой. На снимке Анна и е Тимоти запечатлены в карете на острове Сарк. Судя по всему, фотография была сделана в мае 2025 года.
Наследный принц и принцесса Иордании опубликовали собственное поздравительное сообщение к новогодним праздникам. На фото они запечатлены с полуторагодовалой дочерью — принцессой Иман.
Королева Иордании показала новогоднее фото, где вся ее большая семья собралась вместе.
Это фото уникально тем, что стало первым подобным их семейным снимком опубликованным к праздникам, на котором было аж три поколения семьи. Вероятно, это была фотосессия, поскольку все близкие Рании были в одинаковых образах — мужчины в голубых рубашках и брюках, а женщины в бирюзовых нарядах.