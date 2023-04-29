Праздник в испанском королевстве: дочери королевы Летиции и короля Филиппа VI исполняется 16 лет

Младшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI родилась 29 апреля 2007 года в Международной клинике в Мадриде с помощью операции кесарева сечения. При рождении вес инфанты составлял 3,3 кг, рост - 50 см. София была названа в честь своей бабушки – королевы Софии, супруги короля Хуана Карлоса I. Сама София Греческая получила свое имя в честь королевы Греции Софии Прусской, ее бабушки и прапрабабушки инфанты Софии.

Инфанта София с сестрой и родителями / Фото: Getty Images

Девочка занимает второе место в линии наследования престола после своей старшей сестры – принцессы Леонор.

Инфанта София / Фото: Getty Images

Также читайте Роды через кесарево сечение: опыт королевских особ

Церемония крещения инфанты прошла 15 июля во дворце Сарсуэла кардиналом Антонио Роуко Варела. Ее крестными стали Палома Рокасолано, бабушка со стороны матери, и болгарский принц Константин Асен, князь Видинский.

Во многих королевских домах Европы принято не узнавать пол будущего ребенка. Так делала все три беременности принцесса Уэльская Кэтрин. Члены испанской королевской семьи - тоже не исключение.

Инфанта София и принцесса Леонор / Фото: Getty Images

В связи с этим в последние месяцы беременности Летиции образовалась некоторая напряженность, ведь если бы на свет появился мальчик, то их первая дочь – принцесса Леонор – автоматически бы оказалась второй в линии наследования престола. Однако у Леонор родилась младшая сестра.

Принцесса Леонор и инфанта София / Фото: Getty Images

Также читайте От Елизаветы II до Кейт Миддлтон и Меган Маркл: как рожали королевские особы

Со своей старшей сестрой Леонор, которая старше всего на два года, инфанта София очень дружна. Ранее девочки делили одну комнату на двоих, также сестры посещали одну школу. Уже несколько лет инфанта София выполняет некоторые представительские обязанности. Ее первое официальное выступление в качестве королевской персоны состоялось в 2010 году – в честь того, что сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу, король Хуан Карлос и королева София организовали прием спортсменов во дворце Сарсуэла.

А с тех пор как Филипп VI стал королем, его дочери всегда присутствуют на параде в честь дня Испании.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

София в обязательном порядке присутствует на параде в честь дня Испании, а в 2019 году совершила официальный визит в Астурию вместе со старшей сестрой.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

А каждое лето в августе королевская семья отправляется в семейное путешествие, которое они каждый год проводят в Пальма-де-Майорке. Надеемся, в этом году, ничто не помешает им снова провести семейный отпуск вчетвером.