Праздник живой музыки и позитивной энергии: Евгений Хмара выступит с концертом

Композитор подготовил новую программу.

Украинский композитор Евгений Хмара 15 декабря в Октябрьском дворце выступит с концертом KHMARA в сопровождении симфонического оркестра.

Евгений Хмара/Пресс-служба

Таланту Евгения рукоплескал Белый дом и Букингемский дворец. Его имя обещает невероятное шоу и заряд позитивной энергии, ведь он пишет свои композиции только в хорошем настроении, именно поэтому его музыка магическим образом настраивает струны зрителей исключительно на позитив.

Евгений Хмара/Пресс-служба

Специально к концерту Хмара со своей командой создали новую программу, работа над которой проходила больше года. Концерт наполнен не только живой музыкой, но и интересными оригинальными визуальными решениями, которые приоткроют для зрителей и мир неземной галактики, и мир танца.

Евгений Хмара/Пресс-служба

Главное в концерте KHMARA – настроение. Для этого 365 дней творчества композитора, около 50 человек соберется вместе на оной сцене, больше 10 видов инструментов (среди которых будут такие редкие – как ханг, перкуссия, дудук и многие другие). Все это для того, чтоб подарить зрителям настоящий праздник.

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