Праздники уже скоро: взрослые дети королевы Мэри и короля Фредерика X показали, как строили рождественский домик

В датской королевской семье полным ходом готовятся к рождественским праздникам.

Принц Винсент, принц Кристиан и принцессы Изабелла и Жозефина

Принц Винсент, принц Кристиан и принцессы Изабелла и Жозефина / © kongehuset.dk

В Instagram датская королевская семья показала, как четверо детей королевы Мэри и короля Фредерика X строили рождественский домик пз печенья во дворце Фредерика VIII в Амалиенборге.

Принц Кристиан с братом Винсентом / © kongehuset.dk

Принц Кристиан с братом Винсентом / © kongehuset.dk

Принцесса Изабелла с сестрой Жозефиной / © kongehuset.dk

Принцесса Изабелла с сестрой Жозефиной / © kongehuset.dk

Принц Кристиан и принц Винсент / © kongehuset.dk

Принц Кристиан и принц Винсент / © kongehuset.dk

«В эти выходные Их Королевские Высочества наследный принц Кристиан, принцесса Изабелла, принц Винсент и принцесса Жозефина приняли вызов и построили рождественский домик из печенья во дворце Фредерика VIII в Амалиенборге», — говорится в подписи под снимками.

Ранее король и королева показывали, как все вместе украшали елку во дворце Амалиенборг. Рождественское дерево получилось ярким и красивым.

Елка датской королевской семьи / © instagram.com/detdanskekongehus

Елка датской королевской семьи / © instagram.com/detdanskekongehus

