- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 1 мин
Праздники уже скоро: взрослые дети королевы Мэри и короля Фредерика X показали, как строили рождественский домик
В датской королевской семье полным ходом готовятся к рождественским праздникам.
В Instagram датская королевская семья показала, как четверо детей королевы Мэри и короля Фредерика X строили рождественский домик пз печенья во дворце Фредерика VIII в Амалиенборге.
«В эти выходные Их Королевские Высочества наследный принц Кристиан, принцесса Изабелла, принц Винсент и принцесса Жозефина приняли вызов и построили рождественский домик из печенья во дворце Фредерика VIII в Амалиенборге», — говорится в подписи под снимками.
Ранее король и королева показывали, как все вместе украшали елку во дворце Амалиенборг. Рождественское дерево получилось ярким и красивым.