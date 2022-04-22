Праздники в условиях войны, уместно ли

У большинства людей, которые находятся в относительной безопасности, сейчас возникает сомнение, уместно ли сейчас чему-то радоваться, что-то праздновать?

Психолог Галина Волошина утверждает, что да, это уместно. Если вы получили хорошее известие или просто друзья вам прислали смешной мем – не сдерживайте в себе радость. Если у вас приближается важное событие (например, день рождения) – отмечайте, не откладывайте его на потом. Необходимо принять сложившуюся ситуацию и продолжать жить в новых реалиях.

Сейчас у всех эмоциональное состояние шаткое: то вверх, то вниз. Когда мы удовлетворяем свои небольшие потребности, которые доставляют нам удовольствие, то уровень дофамина в организме повышается, наше эмоциональное состояние уже постепенно может выравниваться и приходить к норме.

Особенно это важно для детей. Они как никто нуждаются в нашем внимании и заботе, а еще больше – счастливом детстве (даже в условиях войны). Если есть такая возможность, то радуйте своих детей, создавайте для них хотя бы маленькие праздники, дарите им хорошую сказку.

Советы для родителей для празднования Пасхи

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В скором времени наступит Пасха. По возможности проведите праздник в кругу близких. Пусть ребенок помогает в приготовлении куличей, дайте ему возможность самостоятельно их украсить и обязательно отметьте его творческие способности. Предложите вместе украсить пасхальные яйца, а затем устройте конкурс "Чья яйцо красивее?".

Также есть несколько пасхальных игр:

Ребенок держит в руке пасхальное яйцо носиком вверх, а вы бьете по нему своим пасхальным яйцом. Затем наоборот, ребенок бьет своим пасхальным яйцом противоположным концом по вашему пасхальному яйцу. Чья яйцо разобьется с обеих сторон, тот проиграл и отдает свою яйцо тому, кто выиграл. С наклонного места с препятствиями катят яйца одно за другим, пытаясь катить так, чтобы попасть своей яйцом в яйцо партнера. Правила: кто больше попадает, тем больше выигрывает. Кладут несколько шапок, под одну из них кладут яйцо. Кто угадает под какой шапкой лежит яйцо, тот выиграл. Вместе с ребенком раскрутите свои пасхальные яйца на траве (полу). Чья яйцо дольше крутится, тот выигрывает и забирает оба яйца себе.

Радость, веселье, празднование – это то, что связывает нас с довоенным периодом; это то, что позволяет восстанавливать и поддерживать свой эмоциональный баланс; это то, что дарит веру в лучшее и приближает нас с каждым днем к победе!

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