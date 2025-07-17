Празднует 78-летие: дворец опубликовал новое фото королевы Камиллы

Королева Камилла / © Associated Press

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Супруга короля Чарльза III позировала перед камерой королевского фотографа Криса Джексона, который запечатлел ее портрет в саду дома Рэй Милл, личного дома Ее Величества в графстве Уилтшир, ранее в этом месяце.

На фотографии королева Камилла тепло улыбается, опираясь руками на забор. Одета королева в платье-рубашку в принт перьев, у нее безупречная укладка, макияж на лице, золотые серьги-лепестки в ушах и несколько браслетов на запястье, в том числе и любимый от Van Cleef & Arpels.

Отметим, дом Камиллы расположен на территории садов и огородов площадью 12 акров с бассейном и конюшнями, там она любит проводить время со своими детьми и многочисленными внуками, которых у королевы пять. Расположено поместье всего в 15 минутах езды от Хайгроув-хауса, личного загородного поместья короля Чарльза, где он также любит бывать в одиночестве, чтобы насладиться тишиной и покоем.

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Напомним, в честь дня рождения Камиллы мы собрали подборку ее стильных летних образов.

Королева Камилла / © Getty Images