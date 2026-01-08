Празднует пятилетие книжного клуба: почему королева Камилла так любит читать

Королева Камилла / © Getty Images

78-летняя Камилла основала «Читальный зал королевы» во время карантина из-за COVID-19 в январе 2021 года. Проект начинался как книжный клуб в Instagram, где тогдашняя герцогиня Корнуоллская и известные авторы делились своими литературными рекомендациями.

Два года спустя инициатива была официально запущена как зарегистрированная благотворительная организация под названием «Читальный зал королевы», и с тех пор она проводит ежегодный литературный фестиваль, запускает подкаст и учредила медаль «Читальный зал королевы» в честь незаметных местных героев, которые пропагандируют чтение. Имя первого лауреата будет объявлено весной, пишет журнал Hello!.

Королева Камилла / © Getty Images

«Пять лет назад, во время локдауна, я основала книжный клуб в надежде, что другие смогут получать от хорошей литературы такое же удовольствие, как и я. С тех скромных начинаний книжный клуб превратился в глобальную благотворительную организацию, поддерживающую сообщество любителей книг, объединенных общей верой в силу чтения».

Я очень горжусь тем, чего добилась моя благотворительная организация: она охватила миллионы людей, организовала замечательные мероприятия и сотрудничает с невероятными организациями, чтобы доставлять книги тем, кто в них больше всего нуждается».

Это новаторское исследование подтвердило то, что многие из нас всегда чувствовали: чтение действительно меняет наше восприятие, наше мышление и наши взаимоотношения. В то время, когда уровень чтения в мире находится на самом низком уровне, миссия моей благотворительной организации кажется более актуальной, чем когда-либо. Книги действительно делают жизнь лучше, и это только начало», — сказала королева в комментарии агентству Press Association.

Королева Камилла / © Getty Images

Девизом Читального зала Королевы в год его юбилея стало «Найдите место для чтения», и организация стремится побудить людей находить простые способы уделять чтению всего пять минут в день, подобно 10 000 шагам в день или пяти порциям фруктов и овощей.

Королева Камилла является покровительницей нескольких организаций, занимающихся повышением грамотности, включая Национальный фонд грамотности и многих других.

