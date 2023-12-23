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Празднует юбилей: королеве Сильвии исполнилось 80 лет, а дворец поделился новым фото

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
364
Время на прочтение
1 мин
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Празднует юбилей: королеве Сильвии исполнилось 80 лет, а дворец поделился новым фото

Королева Сильвия / Фото: Associated Press

Сегодня в шведской королевской семье праздник. Супруга короля Карла Густава отмечает 80-летний юбилей.

На снимке, опубликованном в королевском аккаунте в Instagram, Сильвия запечатлена в красивом бирюзовом платье, с жемчужной нитью на шее, в жемчужных серьгах и с жемчужным браслетом на запястье. У нее лаконичная прическа и макияж.

"Королева родилась в Гайдельберге, Германия, 23 декабря 1943 года. День рождения королевы –  официальный день салюта", - гласит подпись под снимком.

(листайте фото вправо)

Также дворец показал, как внуки Сильвии устроили ей сюрприз. Они украсили торт и зажгли на нем свечи, а после позвали бабушку зайти в гостинную и все вместе задули свечи на торте. Видео получилось очень атмосферным.

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Дата публикации
Просмотры
364
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