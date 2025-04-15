- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 1 мин
Празднует юбилей: супругу королевы Матильды - Филиппу - исполняется 65 лет
15 апреля празднует свой 65-летний юбилей король Бельгии Филипп.
По случаю празднования дня рождения монарха в Instagram бельгийской королевской семьи опубоиковали новое портретное фото короля.
«Сегодня королю исполняется 65 лет! По случаю его дня рождения мы рады поделиться с вами новым портретом короля», — говорится в подписи к фото, автором которого стал фотограф Бас Богартс.
На портретной фотографии король Филипп позировал сидя за столом в кабинете, одет в классический темно-синий костюм, голубую рубашку и галстук в принт. Фото сделано на фоне книжной библиотеки монарха.
Напомним, королем Филипп стал с 21 июля 2013 года и два года назад отпраздновал десятилетие пребывания на троне. Дворец тогда представил новые портреты короля и его супруги королевы Матильды.