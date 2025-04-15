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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Празднует юбилей: супругу королевы Матильды - Филиппу - исполняется 65 лет

15 апреля празднует свой 65-летний юбилей король Бельгии Филипп.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда и король Филипп

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

По случаю празднования дня рождения монарха в Instagram бельгийской королевской семьи опубоиковали новое портретное фото короля.

«Сегодня королю исполняется 65 лет! По случаю его дня рождения мы рады поделиться с вами новым портретом короля», — говорится в подписи к фото, автором которого стал фотограф Бас Богартс.

Король Филипп / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Король Филипп / © Instagram Бельгийской королевской семьи

На портретной фотографии король Филипп позировал сидя за столом в кабинете, одет в классический темно-синий костюм, голубую рубашку и галстук в принт. Фото сделано на фоне книжной библиотеки монарха.

Напомним, королем Филипп стал с 21 июля 2013 года и два года назад отпраздновал десятилетие пребывания на троне. Дворец тогда представил новые портреты короля и его супруги королевы Матильды.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

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