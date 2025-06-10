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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
627
Время на прочтение
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Празднуют 32 года в браке: королева Рания опубликовала трогательное фото с мужем

Арабская королева поздравила мужа красивым фото и нежными словами.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королева Рания и король Абдалла II ибн Хусейн

Королева Рания и король Абдалла II ибн Хусейн / © Instagram королевы Рании

10 июня королева Иордании Рания и ее муж король Абдалла II ибн Хусейн празднуют годовщину свадьбы. Пара в браке 32 года и воспитала 4 детей: сыновей Хусейна и Хашема, а также дочек Иман и Сальму.

«Я полагаюсь на твое сердце, и вся страна на тебя полагается! Каждый год ты моя опора и партнер», — написала королева. Также она добавила: «Ты всегда будешь моим домом. С годовщиной».

Королева Рания и король Абдалла II ибн Хусейн / © Instagram королевы Рании

Королева Рания и король Абдалла II ибн Хусейн / © Instagram королевы Рании

Текст был сопровожден фото, на котором Рания обнимает мужа. Вероятно, снимок сделан на территории дворца, в котором живет пара, поскольку король одет в простую футболку, а королева в легкую белую футболку и полосатую юбку, ее волосы собраны в высокий хвост.

Напомним, что день свадьбы, которая состоялась в 1993 году и была объявлена национальным праздников в Иордании, Рания появилась на публике в эксклюзивном наряде, созданном британским дизайнером Брюсом Олдфилдом, который также шил наряды для принцессы Дианы. Это был действительно уникальный образ, состоящий из двух частей — красивого нижнего платья и жакета с пышной юбкой. Считается, что дизайнер вдохновился для создания этого ансамбля сирийскими придворными платьями, выставленными тогда в лондонском Музее Виктории и Альберта.

Королева Рания и король Абдалла II ибн Хусейн в день свадьбы / © Getty Images

Королева Рания и король Абдалла II ибн Хусейн в день свадьбы / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
627
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