Празднуют годовщину: как принцесса Беатрис сказала "да" Эдоардо Мапелли-Моцци

Сегодня, 26 сентября, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци празднуют два года со дня своей помолвки.

В этот день они объявили миру о том, что собираются пожениться. Эдоардо Мапелли Моцци поделился с подписчиками своего Instagram снимками, которые были сделаны в честь их помолвки с принцессой Беатрис.

Черно-белые кадры были сделаны фотографом Миссаном Харриманом в Роял-лодж в Виндзоре. На них Эдо и Беа запечатлены со счастливыми, романтичными и даже дурашливыми лицами. В подписи под фото Мапелли-Моцци написал следующее:

"Ты никогда не будешь одна, любовь моя, мое сердце - твой дом. Рука об руку, сегодня, завтра и навсегда!".

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Они поженились 17 июля 2020 года в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре. На небольшой приватной церемонии присутствовало около 20 гостей, среди них была Ее Величество королева Елизавета II, ее супруг принц Филипп (свадьба внучки стала для герцога Эдинбургского последним публичным мероприятием перед смертью), родители принцессы - герцог и герцогиня Йоркские, принцесса Евгения, Джек Бруксбэнк, сын Эдоардо от предыдущих отношений Кристофер, отец жениха - граф Алессандро Мапелли-Моцци, и его мама Никки Шэйл и сестра жениха Наталия с мужем и детьми.

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А 18 сентября 2021 года принцесса Йоркская родила первенца – дочь, имя которой все еще не обнародовали. Годовщина со дня помолвки прекрасный повод рассказать миру о том, как же они назвали своего ребенка? Не так ли? Надеемся, Беатрис порадует этой новостью публику сегодня или в ближайшие дни.

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