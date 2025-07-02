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Празднуют годовщину: какими были два свадебных образа княгини Шарлин
Князь и княгиня Монако отмечают сегодня 14-ю годовщину со дня своей свадьбы.
У Шарлин Уиттсток и князя Альбера II было две церемони. 1 июля 2011 года — гражданская, а 2 июля — церковная.
На гражданской 33-летняя невеста появилась в небесно-голубом костюме, состоящем из брюк-палаццо из шифона и удлиненного жакета, который создал дизайнер Карл Лагерфельд. Длинные белые волосы Шарлин были собраны в небрежнюю низкую прическу, в ушах были лаконичные серьги с бриллиантами и легкий натуральный макияж на лице.
В день венчания Шарлин появилась перед публикой в белом шелковом платье от итальянского дизайнера Джорджио Армани с пятиметровым шлейфом, украшенном 40 000 кристаллов Swarovski и 20 000 перламутровыми каплями. Платье было с вырезом «лодочка», такой же был и на платье Меган Маркл, когда она выходила замуж за британского принца Гарри в 2018 году.
Напомним, историю любви этой пары мы рассказывали ранее. А вот монакский княжеский дворец пока что не поделился новыми фотографиями супругов и не поздравил их с годовщиной.