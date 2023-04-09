Празднуют годовщину: какими были два свадебных образа королевы Камиллы

Чарльз ждал разрешения жениться на любимой женщине долгие 30 лет. День свадьбы, которая изначально была запланирована на 8 апреля, был перенесен на 9 так как принца Чарльза вызвали на похороны Папы Иоанна Павла II от имени королевы. К тому же, Камилла и Чарльз не хотели связывать себя узами брака в день, когда хоронили Папу Римского.

У пары было две свадьбы, а точнее две части одной свадьбы. Гражданская церемония в Виндзорской ратуше и служба благословения супругов в часовне Святого Георгия.

Такое решение приняли потому, что англиканская церковь не полностью поддерживала вторые браки, особенно если бывший супруг (или супруга) все еще были живы, как в случае с бывшим мужем Камиллы, Эндрю Паркером-Боулзом.

Принц Чарльз и его жена Камилла покидают гражданскую церемонию бракосочетания в Ратуше Виндзора, 9 апреля 2005 года в Беркшире, Англия / Фото: Getty Images

Второй раз Камилла выходила замуж в 58 лет, ее будущему мужу было 57. Логично, что свадебное платье будущая королева надевать не стала, так же, как и тиару. На гражданской церемонии Камилла появилась в лаконичном молочно-белом платье прямого силуэта и пальто в тон от Робинсона Валентайна, и шляпе от любимого ирландского шляпного мастера Филипа Трейси. Аксессуар был кремового цвета с французским кружевом, украшенной тремя страусиными перьями и цветком.

Чарльз и Камилла в день свадьбы / Фото: Associated Press

На службе благословения в часовне Святого Георгия Камилла появилась в платье-пальто бледно-голубого цвета с золотой вышивкой также от Робинсона Валентайна и в необычной шляпе, которую тоже создал Филипп Трейси. Эта шляпа была выполнена в виде золотого венка с колосьями пшеницы. Образ дополняли также серьги-клипсы (так как у Камиллы не проколоты уши) в виде лепестков.

Чарльз и Камилла / Фото: Associated Press

У Чарльза и Камиллы очень необычная история любви, которая получила свой счастливый финал. И сейчас они оба готовятся к своей коронации, которая состоится 6 мая 2023 года.

Читайте также: