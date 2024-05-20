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Празднуют годовщину: какой была свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюза

Празднуют годовщину: какой была свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюза

Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / Фото: Associated Press

20 мая 2017 года Пиппа Миддлтон вышла замуж за бывшего автогонщика Джеймса Мэттьюза.

Мы решили вспомнить, какой потрясающая была английская деревенская свадьба младшей сестры принцессы Уэльской Кэтрин.

Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / © Associated Press
Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / Фото: Associated Press

Пиппа шла под венец в кружевном платьем цвета слоновой кости за 40 000 фунтов стерлингов от основателя марки Giles Джайлз Дикона. Это было невероятной красоты белое платье с пышным подолом, шлейфом и фатой.

Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / © Associated Press
Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / Фото: Associated Press
Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / © Associated Press
Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / Фото: Associated Press
Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / © Associated Press
Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / Фото: Associated Press

Церемония венчания пары прошла в церкви Святого Марка в Энглфилде, в Беркшире, пара связала себя узами брака на глазах у принца Уильяма и Кейт, к которым присоединились их дети, принц Джордж и принцесса Шарлотта, а также родители Пиппы и ее младший брат Джеймс Миддлтон.

Кэрол Миддлтон и Джеймс Мэттьюз / © Associated Press
Кэрол Миддлтон и Джеймс Мэттьюз / Фото: Associated Press

Подружкой невесты была принцесса Кейт, а ее дети – трехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта – были пажом и цветочницей.

Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / © Associated Press
Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / Фото: Associated Press
Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / © Associated Press
Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / Фото: Associated Press

После церемонии молодожены устроили роскошный прием для 300 гостей в своем поместье площадью 18 акров. Среди гостей на банкете были даже принц Гарри и его тогдашняя девушка Меган Маркл (на церковную церемонию Гарри прибыл один, так как Меган не хотела привлекать к себе внимание).

Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / © Associated Press
Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / Фото: Associated Press

За эти семь лет брака у Пиппы и Джеймса родилось трое детей. В октябре 2018 года – первенец – сын Артур, через три года родилась дочь Грейс, а еще через год родилась вторая дочь Роуз.

Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / © Associated Press
Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / Фото: Associated Press
Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / © Associated Press
Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / Фото: Associated Press

Семья проживает в поместье Бартон-Корт на берегу реки Кеннет, недалеко от деревни Кинтбери в Западном Беркшире.

Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / © Associated Press
Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / Фото: Associated Press

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