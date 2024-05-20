Празднуют годовщину: какой была свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюза

Мы решили вспомнить, какой потрясающая была английская деревенская свадьба младшей сестры принцессы Уэльской Кэтрин.

Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / Фото: Associated Press

Пиппа шла под венец в кружевном платьем цвета слоновой кости за 40 000 фунтов стерлингов от основателя марки Giles Джайлз Дикона. Это было невероятной красоты белое платье с пышным подолом, шлейфом и фатой.

Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / Фото: Associated Press

Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / Фото: Associated Press

Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / Фото: Associated Press

Церемония венчания пары прошла в церкви Святого Марка в Энглфилде, в Беркшире, пара связала себя узами брака на глазах у принца Уильяма и Кейт, к которым присоединились их дети, принц Джордж и принцесса Шарлотта, а также родители Пиппы и ее младший брат Джеймс Миддлтон.

Кэрол Миддлтон и Джеймс Мэттьюз / Фото: Associated Press

Подружкой невесты была принцесса Кейт, а ее дети – трехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта – были пажом и цветочницей.

Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / Фото: Associated Press

Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / Фото: Associated Press

После церемонии молодожены устроили роскошный прием для 300 гостей в своем поместье площадью 18 акров. Среди гостей на банкете были даже принц Гарри и его тогдашняя девушка Меган Маркл (на церковную церемонию Гарри прибыл один, так как Меган не хотела привлекать к себе внимание).

Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / Фото: Associated Press

За эти семь лет брака у Пиппы и Джеймса родилось трое детей. В октябре 2018 года – первенец – сын Артур, через три года родилась дочь Грейс, а еще через год родилась вторая дочь Роуз.

Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / Фото: Associated Press

Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / Фото: Associated Press

Семья проживает в поместье Бартон-Корт на берегу реки Кеннет, недалеко от деревни Кинтбери в Западном Беркшире.

Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза / Фото: Associated Press

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