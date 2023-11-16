Празднуют годовщину помолвки: принц Уильям нарушил важное правило, когда делал предложение Кейт

Официально о своей помолвке Уильям и Кейт объявили в этот день - 16 ноября 2010 года.

С тех пор прошло тринадцать лет, и за это время принц и принцесса Уэльские родили троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Спустя годы всплыли некоторые подробности того, как Уильям делал своей будущей жене предложение.

Кейт и Уильям в день помолвки / Фото: Associated Press

Сообщается, что принц нарушил одну популярную традицию, спросив сначала у Кейт, хочет ли она стать его женой, а потом попросил разрешения ее руки у ее отца Майкла Миддлтона, пишет express.

В тот момент пара проводила романтический отпуск в отдаленной ​​хижине недалеко от озера Рутунду, и Уильям подумал, что это идеальное место, чтобы задать важный вопрос Кейт. Во время официального интервью Кейт и Уильяма в 2010 году после объявления о помолвке, Уильям сказал журналисту Тому Брэдби, что он не спросил Майкла первым - из-за опасений того, что он может сказать "нет".

Кейт и Уильям в день помолвки / Фото: Associated Press

"Ну, я разрывался между тем, чтобы сначала спросить отца Кейт, а потом меня осенило осознание того, что он действительно может сказать "нет". Поэтому я подумал, что если я сначала спрошу Кейт, то он не сможет сказать "нет". Поэтому я сделал все наоборот".

Позже принцу Уильяму удалось поговорить с Майклом, и он получил абсолютное одобрение с его стороны. 16 ноября 2010 года пара появилась в Сент-Джеймском дворце перед фотографами, чтобы сообщить свои захватывающие новости. А всего пять месяцев спустя, 29 апреля 2011 года, пара связала себя узами брака в Вестминстерском аббатстве.

Кейт и Уильям в день помолвки / Фото: Associated Press

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