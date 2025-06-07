Празднуют годовщину свадьбы: вспоминаем, какую тиару носила герцогиня Вестминстерская

Хью Гросвенор, герцог Вестминстерский и Оливия Хенсон / © Getty Images

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Пара поженилась 7 июня 2024 года. Их роскошная церемония прошла в Честерском соборе, на свадьбе присутствовало 400 гостей, среди которых был принц Уильям.

Невеста появилась перед гостями в лаконичном, но без сомнения роскошном наряде белого цвета, который был сшит для нее на заказ Эммой Виктории Пейн, и фате. Но помимо платья внимание привлекала и тиара, поскольку Оливия дополнила свой свадебный лук тиарой Фаберже «Листья мирта» из частной коллекции семьи Гросвенор, стоимость которой оценивается в ошеломляющие 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Свадьба Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон / © Getty Images

Основатель ювелирной компании Abelini Нилеш Рахолия рассказал журналу Hello!:

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«Это одно из тех украшений, стоимость которого практически не имеет значения. Вы имеете дело с тиарой Фаберже, одной из немногих известных тиар, принадлежащих одной из самых знатных семей Британии».

Оливии Хенсон / © Getty Images

«Если бы она когда-нибудь попала на аукцион, вы, вероятно, увидели бы сумму свыше 1,5 миллионов фунтов стерлингов, а может и больше. Однако ее ценность заключается в том, что она олицетворяет: столетие семейной традиции, исключительное мастерство и романтическое наследие, которому невозможно дать цену».

«Скорее всего, для мелких деталей использовались старые европейские огранки и, возможно, огранка „роза“. Листья оправлены в серебро, которое в то время было предпочтительным металлом для усиления яркости бриллиантов».

Свадьба Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон / © Getty Images

«Стебли сделаны из гравированного красного золота, вероятно, 14 карат, и имеют форму, имитирующую структуру настоящих ветвей мирта. Это не просто ювелирное украшение, такое изделие — настоящее искусство, как скульптура. Уровень детализации, особенно для изделия, изготовленного в 1906 году, замечателен».

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После свадьбы Оливия стала седьмой герцогиней Вестминстерской. Сейчас пара ждет своего первенца, о чем объявили в марте.