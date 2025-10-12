- Дата публикации
Празднуют седьмую годовщину свадьбы: принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк поделились милым фото
Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк празднуют сегодня седьмую годовщину их свадьбы.
В честь праздника принцесса Йоркская, которая воспитывает от Джека двоих сыновей, поделилась милой фотографией. На ней они с мужем запечатлены во время поцелуя.
Принцесса подписала пост: «С годовщиной… 7 лет и это продолжается!». Публикация сопровождалась тремя эмодзи в виде сердечек.
Евгения и Джек поженились в 2018 году, всего через пять месяцев после свадьбы Меган и Гарри. Церемония состоялась в том же соборе Святого Георгия в Виндзоре.
9 февраля 2021 года принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк впервые стали родителями. У них родился сын Август Филлип Хоук Бруксбэнк. А в мае 2023 года Евгения родила второго сына Эрнеста.
