Общество
224
Празднуют седьмую годовщину свадьбы: принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк поделились милым фото

Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк празднуют сегодня седьмую годовщину их свадьбы.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения

Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения / © Associated Press

В честь праздника принцесса Йоркская, которая воспитывает от Джека двоих сыновей, поделилась милой фотографией. На ней они с мужем запечатлены во время поцелуя.

Принцесса подписала пост: «С годовщиной… 7 лет и это продолжается!». Публикация сопровождалась тремя эмодзи в виде сердечек.

Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении

Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении

Евгения и Джек поженились в 2018 году, всего через пять месяцев после свадьбы Меган и Гарри. Церемония состоялась в том же соборе Святого Георгия в Виндзоре.

9 февраля 2021 года принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк впервые стали родителями. У них родился сын Август Филлип Хоук Бруксбэнк. А в мае 2023 года Евгения родила второго сына Эрнеста.

Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения, 12 октября 2018 года / © Associated Press

Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения, 12 октября 2018 года / © Associated Press

