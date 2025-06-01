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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Празднуют вторую годовщину свадьбы: появилось красивое фото кронпринца Хусейна и принцессы Раджвы

По случаю семейного праздника опубликован новый снимок супругов.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва

Сегодня, 1 июня, кронпринц Иордании Хусейн и принцесса Раджва празднуют вторую годовщину своей свадьбы.

На фото кронпринц и принцесса позировали обнимая друг друга на фоне сада. Раджва предстала в коричневом платье с черным широким поясом с ключом на талии, а Хусейн был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и голубо-серый галстук.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва

Напомним, кронпринц Хусейн и принцесса Раджва впервые стали родителями в прошлом году. 3 августа 2024 года у них родилась дочь, которую назвали Иман бинт Аль-Хусейн.

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