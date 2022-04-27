Предательский тремор: Путин, как и его кумир Гитлер, страдает болезнью Паркинсона

Путин старательно пытается скрыть свои болезни, но непроизвольный тремор в руках и ногах скрывать получается плохо.

Повторит ли диктатор Путин судьбу своего кумира Адольфа Гитлера, который пустил себе пулю в висок 30 апреля 1945 года, прихватив с собой на тот свет подругу Еву Браун, интересует сейчас каждого украинца. И хотя военные эксперты убеждены, что у трусливого кремлевского лидера на это попросту не хватит духа, есть все же у Путина и Гилтера еще нечто общее, а именно болезнь Паркинсона.

Владимир Путин и Александр Лукашенко / Associated Press

Это неизлечимое заболевание, характеризующееся хроническим расстройством нервной системы, которое проявляется нарушением двигательных функций, развитием тремора и тиков. А о том, как руки Путина "ходят ходуном", уже легенды составляют. Особое внимание обратили на это во время встречи диктатора с белорусским президентом Лукашенко. На видео хорошо видно, что руки и ноги Путина живут, если можно так выразиться, своей жизнью.

Также читайте Гитлеровская и путинская пропаганда: есть ли между ними существенная разница

У Адольфа Гитлера в свое время была такая же проблема со здоровьем. Это можно увидеть в пропагандистском ролике, снятом в апреле 1945 года, как пишет Daily Mail, Гитлер тогда награждал членов гитлеровской молодежи, призванных защищать Берлин. Этот фильм должен был показать, как Гитлер все еще оставался у власти, даже когда войска Советского Союза приблизились к столице. Но существенная часть отснятого материала была вырезана из окончательной версии и должна была быть уничтожена.

Гитлер, кадр из видео

В видео, которое было обнаружено в восточногерманской кинолаборатории в 1970-х годах, видно, как левая рука нацистского лидера сильно дрожит, когда он держал ее за спиной, приветствуя военных во время той же поездки за пределами своего бункера.

Симптомы Паркинсона у Гитлера начали проявляться в начале войны, об этом рассказал британский историк Ричард Эванс. Симптомы дрожи в его левой руке на время исчезли после того, как он был ранен бомбой, взорвавшейся во время покушения на его жизнь в 1944 году.

"У него была дрожь в левой руке, и на какое-то время она как бы вылечилась от взрыва бомбы, взорвавшейся 20 июля 1944 года. Как он сказал, "я бы не выбрал такой способ лечения". Но вскоре после этого дрожь вернулась в его правую руку", - вспоминает историк. Гитлер начал волочить ноги и шаркать, а еще говорить медленнее, чем делал это раньше.

Сохранившиеся записи показывают, как личный врач Гитлера Теодор Морель впервые заметил тремор Гитлера в 1941 году, но списал это на стресс. А в последние дни войны, он пришел к выводу, что Гитлер страдал "дрожательным параличом" — первоначальное название болезни Паркинсона.

Помимо нарушения мыслительных процессов болезнь Паркинсона может ухудшить осанку и мышечный контроль. Кстати, во время встречи с министром обороны Шойгу Путин как раз демонстрировал, что испытывает проблемы со спиной, пытаясь вжаться в кресло максимально глубоко, словно хотел уменьшить дискомфорт или ощущение боли.

Владимир Путин и Сергей Шойгу / Associated Press

Гитлер покончил с собой в своем бункере, построенном недалеко от рейхсканцелярии в Берлине 30 апреля 1945 года. Предварительно он убил и свою жену Еву Браун, на которой женился накануне.

Путин в полной мере повторить судьбу Гитлера не сможет, ведь, говорят, он давно женат на своей подруге Кабаевой. Об этом свидетельствует обручальное кольцо на ее пальце.

Владимир Путин и Алина Кабаева

Читайте также: