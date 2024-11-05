Предпочитает натуральность: как выглядит маникюр королевы Летиции

Монаршая особа не любит красить ногти яркими цветами.
Изредка на ногтях королевы Летиции можно увидеть прозрачный лак. Но чаще всего Ее Величество предпочитает оставлять ногти без покрытия.
С чем это связано, остается загадкой, королева не комментирует этот бьюти-момент. Возможно, у Летиции аллергия на лаки для ногтей или же она просто является приверженцем всего натурального.
К примеру, уже много лет королева Летиция не красит волосы. У нее есть седина, но она не старается замаскировать ее, напротив, гордо носить натуральные цвет с прядью седых волос.
Напомним, ранее мы собрали подборку фото других королевских особ, которые носят седину.
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