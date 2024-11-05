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Предпочитает натуральность: как выглядит маникюр королевы Летиции

Предпочитает натуральность: как выглядит маникюр королевы Летиции

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Монаршая особа не любит красить ногти яркими цветами.

Изредка на ногтях королевы Летиции можно увидеть прозрачный лак. Но чаще всего Ее Величество предпочитает оставлять ногти без покрытия.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

С чем это связано, остается загадкой, королева не комментирует этот бьюти-момент. Возможно, у Летиции аллергия на лаки для ногтей или же она просто является приверженцем всего натурального.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

К примеру, уже много лет королева Летиция не красит волосы. У нее есть седина, но она не старается замаскировать ее, напротив, гордо носить натуральные цвет с прядью седых волос.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы собрали подборку фото других королевских особ, которые носят седину.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

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