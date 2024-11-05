Предпочитает натуральность: как выглядит маникюр королевы Летиции

Изредка на ногтях королевы Летиции можно увидеть прозрачный лак. Но чаще всего Ее Величество предпочитает оставлять ногти без покрытия.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

С чем это связано, остается загадкой, королева не комментирует этот бьюти-момент. Возможно, у Летиции аллергия на лаки для ногтей или же она просто является приверженцем всего натурального.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

К примеру, уже много лет королева Летиция не красит волосы. У нее есть седина, но она не старается замаскировать ее, напротив, гордо носить натуральные цвет с прядью седых волос.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы собрали подборку фото других королевских особ, которые носят седину.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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