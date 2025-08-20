- Дата публикации
Предпочитает натуральность: почему королева Летиция отказывается от лака для ногтей
Вы, наверняка, обратили внимание на то, что королева Летиция никогда не красит ногти. Почему же мы никогда не видим на Ее Величестве красного маникюра или хотя бы нейтральных нюдовых оттенков.
Причина, по словам людей, близких к королевскому двору, весьма практична. Летиция, судя по всему, не любит неожиданностей. Облупившийся лак, сломанный ноготь и ее идеальный образ испорчен.
Как пишет royalfamily.news, супруга короля Филиппа VI предпочитает забыть о цвете и выбрать чистый и простой маникюр, чтобы избежать неприятных казусов, которые, к слову, иногда таки случаются с другими королевскими особами или знаменитостями.
Но, конечно, были исключения. Первый раз это случилось, когда Летицию представили как невесту тогдашнего наследного принца Фелипе. В тот раз она нанесла полупрозрачный белый лак, чтобы подчеркнуть помолвочное кольцо.
С маникюром покрытым лаком Летиция появилась и на их свадьбе в мае 2004 года.
Все остальное время супруга монарха предпочитает натуральность. Напомним, как выглядит маникюр королевы Летиции мы показывали ранее в фотографиях.