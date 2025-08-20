Предпочитает натуральность: почему королева Летиция отказывается от лака для ногтей

Королева Летиция / © Getty Images

Причина, по словам людей, близких к королевскому двору, весьма практична. Летиция, судя по всему, не любит неожиданностей. Облупившийся лак, сломанный ноготь и ее идеальный образ испорчен.

Как пишет royalfamily.news, супруга короля Филиппа VI предпочитает забыть о цвете и выбрать чистый и простой маникюр, чтобы избежать неприятных казусов, которые, к слову, иногда таки случаются с другими королевскими особами или знаменитостями.

Маникюр королевы Летиции / © Getty Images

Но, конечно, были исключения. Первый раз это случилось, когда Летицию представили как невесту тогдашнего наследного принца Фелипе. В тот раз она нанесла полупрозрачный белый лак, чтобы подчеркнуть помолвочное кольцо.

Летиция в день своей помолвки с принцем Фелипе / © Getty Images

С маникюром покрытым лаком Летиция появилась и на их свадьбе в мае 2004 года.

Свадьба Летиции и принца Фелипе, 2004 год / © Getty Images

Все остальное время супруга монарха предпочитает натуральность. Напомним, как выглядит маникюр королевы Летиции мы показывали ранее в фотографиях.