Предпочла оттенки белого: рассматриваем образы королевы Летиции из поездки в Египет

Королева Летиция и король Филипп VI / © Instagram испанской королевской семьи

Реклама

После появления в аэропорту Мадрида, где королева выбрала комфортный небесно-голубой костюм, их первой остановкой через несколько часов после приземления стал Каир.

Королева Летиция и король Филипп VI в аэропорту Мадрида / © Getty Images

Там они встретились с представителями испанской общины, проживающей в Арабской Республике Египет, включая археологов, арабских ученых, представителей строительной, туристической и гостиничной сфер, а также сотрудников испанских гуманитарных организаций. Королева Летиция по этому случаю выглядела эффектно в черном платье с открытыми плечами, дополнив лук туфлями-слингбэками на невысоких каблуках от Magrit и клатчем Weekend Max Mara.

Королева Летиция и король Филипп VI в Каире / © Instagram испанской королевской семьи

В среду короля и королеву официально принял президент Республики Абдель Фаттах ас-Сиси во дворце Аль-Иттихадия, где состоялась торжественная церемония приветствия. Летиция выглядела потрясающе в новом платье от испанского бренда The ​​2nd Skin, надев гипюровое платье с круглым вырезом и длинными рукавами на основе из натуральной шелковой органзы с поясом на талии, а обула нюдовые туфли на низком каблуке от Magrit.

Реклама

Королева Летиция и король Филипп VI в Каире / © Instagram испанской королевской семьи

Позже король Филипп VI и королева Летиция посетили пирамиды Гизы. В этот раз Летиция выбрала красивое синее платье с длинными рукавами от Joseph fashion из шелка, серебристые туфли-лодочки Magrit на невысоком каблуке.

Королева Летиция и король Филипп VI в Каире / © Instagram испанской королевской семьи

Во время следующего выхода в поездке по Египту королева Летиция появилась в льняном жакете от каирского дизайнера Dina Shaker, соответствующих брюках и белом топе под жакетом, а обута была в любимую модель туфель Sezane.

Королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

18 сентября королевская чета прибыла в Луксор, чтобы посетить храм Хатшепсут в Долине царей. Испанские король и королева торжественно открыли вечернюю иллюминацию, которую проводит консорциум испанских компаний. В этот раз образ королевы состоял из легкого льняного блейзера на пуговицах с отложным воротником и длинных расклешенных брюк от Mango, она дополнила образ белым топом, эспадрильями на танкетке с Espadrilles Picón, которые сочетались с ее клатчем от Magrit.

Королева Летиция и король Филипп VI в Луксоре / © Instagram испанской королевской семьи

В свой последний день в Луксоре королева надела белый костюм-двойку Carolina Herrera и дополнила его бежевой кожаной сумкой Ansa Per Ansa Menorca и эспадрильями Espadrille Icons.

Реклама