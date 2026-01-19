- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 108
- Время на прочтение
- 1 мин
Предстала на публике в двух луках: принцесса Стефания посетила фестиваль
Принцесса Стефания Монакская посетила одно из своих самых любимых мероприятий года.
Сестра князя Альбера II присутствовала на церемонии открытия 48-го Международного циркового фестиваля в Монако. Она приехала в молочно-белом пальто средней длины, которое сочетала с черными брюками со стрелками и лаковой обувью. В руках Каролина несла небольшую лаковую черную сумку на короткой ручке, а ее образ подвеска с медальйоном на шее на золотой цепочке и золотые серьги в ушах, а также очки.
На следующий день принцесса Стефания приехала на фестиваль в компании своей дочери Камиллы Готтлиб. В этот раз она надела красное пальто средней длины, брюки прямого кроя и черный трикотажный свитер с высокой горловиной. А образ ее завершала та же самая сумка и та же самая обувь.
