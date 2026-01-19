Предстала на публике в двух луках: принцесса Стефания посетила фестиваль

Принцесса Стефания / © Getty Images

Сестра князя Альбера II присутствовала на церемонии открытия 48-го Международного циркового фестиваля в Монако. Она приехала в молочно-белом пальто средней длины, которое сочетала с черными брюками со стрелками и лаковой обувью. В руках Каролина несла небольшую лаковую черную сумку на короткой ручке, а ее образ подвеска с медальйоном на шее на золотой цепочке и золотые серьги в ушах, а также очки.

Принцесса Стефания / © Getty Images

На следующий день принцесса Стефания приехала на фестиваль в компании своей дочери Камиллы Готтлиб. В этот раз она надела красное пальто средней длины, брюки прямого кроя и черный трикотажный свитер с высокой горловиной. А образ ее завершала та же самая сумка и та же самая обувь.

Принцесса Стефания с дочерью Камиллой / © Getty Images

Ранее мы показывали еще один образ, в котором княжеская особа посещала цирковой фестиваль на прошлой неделе.