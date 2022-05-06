Представительница ЛГБТ и афроамериканка: новым пресс-секретарем Белого дома назначена Карин Жан-Пьер

Новым пресс-секретарем Белого дома назначена Карин Жан-Пьер. Рассказываем, почему это революционное назначение.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки покинет свою должность уже 13 мая, новым спикером станет ее первая заместительница Карин Жан-Пьер. Сообщили об этом на сайте Белого дома от имени президента Байдена.

"Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер станет следующим пресс-секретарем Белого дома. Карин не только обладает опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой сложной работы, но и продолжит лидировать в распространении информации о работе администрации Байдена-Харрис от имени американского народа. [Первая леди] Джилл [Байден] и я знали и уважали Карин долгое время, и она будет сильным голосом, говорящим от меня и этой администрации", - сказано в сообщении.

Карин Жан-Пьер и Джен Псаки / Associated Press

По неофициальным данным, Псаки, проработавшая пресс-секретарем Белого дома около полутора лет, перейдет на работу на телеканал MSNBC, где будет вести свое шоу.

Что касается самой Карин Жан-Пьер, то она уроженка французского острова Мартиника, выросшая в Нью-Йорке. Ее родители были обычными людьми - мать ухаживала за больными на дому, а отец работал таксистом. Карин закончила Технологический институт Нью-Йорка, затем получила степень MPA в Школе международных и общественных отношений Колумбийского университета, где потом работала в студенческом самоуправлении и решила заняться политикой.

Карин Жан-Пьер / Associated Press

До назначения в Белом доме Карин работала в городском совете Нью-Йорка, координатором по связям с общественностью в Walmart Watch, а также региональным политическим директором во время президентской компании Барака Обамы, отвечала за связи с общественностью в правозащитной организации MoveOn и политическим аналитиком NBC и MSNBC.

Карин Жан-Пьер / Associated Press

После своего назначения Карин станет первой темнокожей женщиной, занимавшей пост пресс-секретаря Белого дома, а также первой представительницей ЛГБТ-сообщества. Известно, что Жан-Пьер живет в Вашингтоне со своей партнершей, корреспондентом CNN Сюзанной Мальво, и их приемной дочерью.

Карин Жан-Пьер / Associated Press

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