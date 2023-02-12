Представлена эмблема коронации короля Чарльза III: как выглядит и что символизирует

Коронация короля Чарльза III состоится 6 мая 2023 года. На днях была представлена эмблема коронации.
Король Чарльз обратился к человеку, который разработал iPhone, iPad и iPod, чтобы тот придумал символ для коронации монарха.
Сэр Джони Айв, который был гуру дизайна в Apple и создал недавно представленную эмблему, которая будет использоваться в качестве главного символа церемонии коронации короля 6 мая, пишет People.
"Для меня большая честь внести свой вклад в это замечательное национальное событие, и наша команда очень гордится этой работой", - сказал Айв. "Дизайн был вдохновлен любовью короля Чарльза к планете, природе и его глубокой заботой о мире природы".
Эмблема символизирует любовь короля к природе, говорится в заявлении Букингемского дворца и представляет четыре нации Соединенного Королевства через национальные цветы каждой из них — розу Англии, чертополох Шотландии, нарцисс Уэльса и трилистник Северной Ирландии. В центре эмблемы корона Святого Эдуарда, которой и будет коронован Чарльз III. Что это за корона и почему в Великобритании именно ею коронуют монархов, мы уже рассказывали ранее.
The new Coronation emblem has been unveiled!— The Royal Family (@RoyalFamily) February 10, 2023
The emblem will feature throughout the historic events in May, including street parties, community gatherings and on official merchandise. pic.twitter.com/Yr3Gb1Lnd4
Эмблема украсит публикации на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве и на коронационном концерте в Виндзорском замке. Он также будет появляться в рекламе национальных мероприятий, уличных вечеринок и общественных собраний.
Напомним, ранее на прошлой неделе была представлена новая марка с портретом короля Чарльза III.
Читайте также: