Представлена эмблема коронации короля Чарльза III: как выглядит и что символизирует

Король Чарльз обратился к человеку, который разработал iPhone, iPad и iPod, чтобы тот придумал символ для коронации монарха.

Сэр Джони Айв, который был гуру дизайна в Apple и создал недавно представленную эмблему, которая будет использоваться в качестве главного символа церемонии коронации короля 6 мая, пишет People.

"Для меня большая честь внести свой вклад в это замечательное национальное событие, и наша команда очень гордится этой работой", - сказал Айв. "Дизайн был вдохновлен любовью короля Чарльза к планете, природе и его глубокой заботой о мире природы".

Эмблема символизирует любовь короля к природе, говорится в заявлении Букингемского дворца и представляет четыре нации Соединенного Королевства через национальные цветы каждой из них — розу Англии, чертополох Шотландии, нарцисс Уэльса и трилистник Северной Ирландии. В центре эмблемы корона Святого Эдуарда, которой и будет коронован Чарльз III. Что это за корона и почему в Великобритании именно ею коронуют монархов, мы уже рассказывали ранее.

The new Coronation emblem has been unveiled!



The emblem will feature throughout the historic events in May, including street parties, community gatherings and on official merchandise. pic.twitter.com/Yr3Gb1Lnd4 — The Royal Family (@RoyalFamily) February 10, 2023

Эмблема украсит публикации на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве и на коронационном концерте в Виндзорском замке. Он также будет появляться в рекламе национальных мероприятий, уличных вечеринок и общественных собраний.

Напомним, ранее на прошлой неделе была представлена новая марка с портретом короля Чарльза III.

Портрет короля Чарльза III на марке / Фото: Getty Images

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