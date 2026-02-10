Кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / © Getty Images

На снимке кронпринц одет в классический синий костюм, голубую рубашку и галстук, и держит на руках свою полуторагодовалую дочь принцессу Иман. Малышка заинтересовалась галстуком отца, и он показывает его ей, держа в руке.

Кронпринц Хусейн с дочерью Иман

Маленькая Иман одета в комбинезон с короткими рукавами в красную полоску вишневого цвета от Next и белую футболку, также на принцессе кроссовки с радужной застежкой-липучкой белого цвета тоже от Next.

Фото сделано в кабинете кронпринца и будущего короля Иордании. На заднем фоне можно увидеть множество других семейных снимков.

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн

Принцесса Иман стала первенцем для принца Хусейна и его жены принцессы Раджвы, но точно будет не единственным ребенком пары и вот почему.