Предвидел все: король Чарльз III внес изменения в план похорон Елизаветы II в последнюю минуту

С королевой Елизаветой II простились неделю назад, но некоторые подробности государственных похорон монарха появляются только сейчас.

Стало известно, что король Чарльз III изменил планы похорон Елизаветы II в последнюю минуту, чтобы избежать неловкого момента.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Не секрет, что похороны монарха тщательно планируются и сама королева Елизавета II участвовала в разработке плана, а возможно даже и в репетиции собственных похорон.

В изначальном плане лошади во время процессии должны были следовать сразу за гробом королевы, когда тело монарха перевозили на лафете из Вестминстерского аббатства к Веллингтонской арке. А король Чарльз, его сестра Анна и братья Эндрю и Эдвард, а также принцы Уильям и Гарри должны были следовать за лошадьми пешком, пишет express.

Похорон Елизаветы II / Фото: Associated Press

Однако впоследствии Чарльз сделал перестановки и лошади были отодвинуты на задний план для того, чтобы идущим за ними не пришлось переступать через навоз, которые оставляли за собой животные.

Похорон Елизаветы II / Фото: Associated Press

Похорон Елизаветы II / Фото: Associated Press

Чарльз не хотел выглядеть комично, перепрыгивая через лошадиные кучи.

Те, кто наблюдал за процессией заметили, что король принял правильное решение. Так как те, кто шли позади лошадей как раз и столкнулись с тем, что им пришлось переступать через навоз.

Похорон королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

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