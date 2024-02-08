Преемники короля Чарльза III: первая четверка в списке претендентов на трон

Недавно всех встревожил диагноз короля Чарльза III, который публично объявил, что болен раком. И хотя прогнозы на выздоровление монарха делают хорошие, в западных СМИ уже обсуждают, как будет выглядеть линия преемственности короля в случае его отречения или смерти.

Король Чарльз III с очень высокой долей вероятности никогда не отречется от трона просто так, как это сделала, например, датская королева Маргрете II. Но мы все же рассмотрим, как сейчас выглядит очередь на британский престол.

На первом месте старший сын короля – принц Уэльский Уильям

Принц Уильям / Фото: Associated Press

41-летний Уильям сейчас и так перегружен королевскими обязанностями. А его жена принцесса Кэтрин находится на больничном после операции на брюшной полости и вернется к работе не раньше Пасхи. Восшествие на трон в планы Уильяма сейчас точно не входит. Сейчас роль Уильяма, как наследника престола заключаются в том, чтобы поддерживать короля в его королевских обязательствах или заменять его на мероприятиях в случае такой необходимости.

На втором месте сын Уильяма – принц Джордж

Принц Джордж с отцом Уильямом / Фото: Associated Press

10-летний внук короля Чарльза уж точно не должен думать о троне. Принц Джордж родился 22 июля 2013 года в больнице Святой Марии в Лондоне. Еще до рождения принца газета The Washington Post назвала его "самым известным в мире малышом".

Названный в честь отца и деда королевы Елизаветы II, принц Джордж уже сейчас часто появляется на мероприятиях со своими родителями Уильямом и Кейт. Они воспитывают его готовя к тому, что однажды он станет королем, при этос сохраняя для сына нормальное детство.

На третьем месте дочь Уильяма – принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта с братом принцем Джорджем / Фото: Associated Press

Первая и старшая внучка Чарльза, родилась 2 мая 2015 года в той же больнице, что и ее отец и брат. Она так же далека от трона, как и младшая сестра самого короля – принцесса Анна. Но родители надеются, что Шарлотта станет такой же надежной опорой и поддержкой для Джорджа, как и Анна для Чарльза. Сейчас девочке 8 лет и все ее внимание сосредоточено на учебе и занятиям спортом.

На четвертом месте младший сын короля – принц Гарри

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Да-да, 39-летний герцог Сассекский даже переехав в США и отказавшись от исполнения королевских обязанностей в 2020 году, формально все равно является претендентом на трон. Маловероятно, что Гарри когда-то на него воссядет, но, если его отец, например, не сможет исполнять свои конституционные обязанности, Гарри может исполнять некоторые обязанности, так как является государственным советником монарха. Принцесса Анна и принц Эдвард также могут заменить своего брата короля Чарльза III при необходимости. Такой законопроект был представлен в британском парламенте и ускоренно рассмотрен обеими палатами вскоре после того, как Чарльз стал монархом, чтобы избежать потенциальной "неловкой конституционной проблемы" с участием принца Эндрю и принца Гарри.

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