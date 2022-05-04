Прекрасная Кэрри: 10 интересных фактов о супруге друга Украины - Бориса Джонсона

Кэрри Джонсон (в девичестве - Саймондс) – третья жена британского премьер-министра Бориса Джонсона, а еще мать его двоих детей. Мы решили собрать самые интересные факты про 34-летнюю супругу политика, который так поддерживает Украину.

1. Кэрри Саймондс родилась 17 марта 1988 года в семье Мэтью Саймондса, соучредителя The Independent и Жозефины Макафи (урожденной Лоуренс), юриста, работающего в этой же газете.

2. До замужества с Борисом Джонсоном была активисткой в области экологии и остается старшим советником благотворительной организации по охране океана - Oceana.

Кэрри и Борис Джонсон / Associated Press

3. Ее дедушкой по отцовской линии был Джон Биван, барон Ардвик (некоторое время работавший редактором Daily Herald , а позже, в 1970-х годах, стал членом Европарламента от лейбористской партии ), а бабушкой по отцовской линии была Энн Саймондс, журналистка Всемирной службы BBC. Сама Кэрри до замужества с Джонсоном работала официальным представителем средств массовой информации Консервативной партии (лидером которой является ее Борис).

Кэрри и Борис Джонсон / Associated Press

4. Кэрри закончила Уорикский университет в 2009 году, где изучала историю искусств и театроведение. В этом же году девушка вступила в Консервативную партию в качестве сотрудника по связям с общественностью и работала в штаб-квартире партии, а затем занималась вопросами агитации за Бориса Джонсона на выборах мэра в 2010 году.

Кэрри Джонсон / Associated Press

5. Кэрри также работала специальным советником по СМИ министров консервативного кабинета Саджида Джавида (министр по делам общин, местного самоуправления и жилищного строительства) и Джона Уиттингдейла (министр по культуре, СМИ и спорту). А в 2018 году стала главой по связям с общественностью Консервативной партии, однако вскоре покинула должность (сообщалось, что партийные руководители были недовольны работой девушки и попросили ее уйти). Кэрри начала работу на этой же должности в проекте Oceana - крупнейшей международной некоммерческой организации, деятельность которой сосредоточена исключительно на восстановлении и сохранении океанов.

Кэрри Джонсон / Associated Press

6. Когда Кэрри было 19 лет, она подверглась попыткам сексуального домогательства от таксиста Джона Уорбойса, который в один из вечером подвозил девушку домой из ночного клуба. Саймондс стала одной из его жертв (предполагалось, что мужчина накачал девушку алкоголем и неизвестными веществами, после чего уже дома она потеряла сознание).

Кэрри Джонсон / Associated Press

7. До отношений с Борисом Джонсоном у Кэрри был роман с британским политическим журналистом Гарри Коулом. С Джонсоном, тогдашним министром иностранных дел, роман завязался в 2018 году, когда Борис еще был женат на своей второй жене Марине Уилер. Считается, что их брак распался вовсе не из-за Кэрри, а из-за появления в 2009 году внебрачной дочери Джонсона от Хелен Макинтайр, работавшей искусствоведом.

Борис и Кэрри Джонсон / Associated Press

8. В 2019 году Кэрри и Борис официально переехали в квартиру над Даунинг-стрит,11. Саймондс стала первой незамужней партнершей премьер-министра, проживающей на Даунинг-стрит. А в феврале 2020 года пара объявила о помолвке. 29 апреля 2020 года у них родился первенец – сын Уилфред. 9 декабря 2021 года у пары родилась дочь Роми. Между двумя этими беременностями у Кэрри произошел выкидыш, о чем она рассказала публично.

Кэрри Джонсон / Associated Press

9. Поженились Борис и Кэрри в промежутке между рождением двоих детей – 29 мая 2021 года на секретной церемонии в Вестминстерском аббатстве. На их свадьбе присутствовало 30 гостей, среди которых были родные и близкие друзья. Свадебные фотографии были сделаны в саду на Даунинг-стрит, 10. Под венец Кэрри шла в белом кружевном платье с цветочной аппликацией и рукавами-колокольчиками от бренда Costarellos, стоимость которого — 4000 долларов.

Премьер-министр Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс / Getty Images

Волосы ее были уложены в красивые локоны и украшены венком из белых цветов. В саду Саймондс позировала босиком. Кэрри младше Бориса на 24 года.

Кэрри и Борис Джонсон / Associated Press

10.Кэрри Джонсон (она взяла фамилию мужа после свадьбы) в политических кругах считают умной и очаровательной. Политический обозреватель BBC Роб Уотсон как-то сказал о Кэрри: "Мы с ней обедали пару лет назад. Она похожа на других политиков своего поколения: умна, очаровательна, привлекательна и очень хороша в общении с людьми". Так что совсем не удивительно, что красивая и умная Кэрри привлекла внимание харизматичного Бориса Джонсона.

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