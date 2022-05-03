Прекрасная Варшава: архивные видео довоенной столицы Польши

Благодаря этим работам можно детально рассмотреть, какой была Варшава до Второй мировой войны.
После полномасштабного вторжения России, одной из стран, которая активно поддерживают Украину во всех направлениях, стала Польша. Соседнее государство радушно приютило у себя миллионы украинцев, поскольку на личном опыте его народ знает, что такое ужасы войны.
Мы нашли замечательное видео, созданное не организацией ZAJACFOTO. Изображение было обработано покадрово и в самом конце собрано и добавлено озвучивание.
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