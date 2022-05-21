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"Прекратите нас насиловать": полуобнаженная активистка Femen выбежала на красную дорожку в Каннах

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"Прекратите нас насиловать": полуобнаженная активистка Femen выбежала на красную дорожку в Каннах

Активистка Femen в Каннах / Фото: Getty Images

Этот протест состоялся на премьере фильма "Три тысячи лет ожидания", снятого режиссером Джорджем Миллером.

17 мая на Лазурном берегу Франции стартовал Каннский кинофестиваль. В этом году мероприятие активно поддерживает Украину и включило в свою программу множество работ украинских режиссеров, а также в день открытия перед публикой выступил президент Владимир Зеленский.

Однако за множество лет своего существования это мероприятие является и площадкой для различных протестов, в основном политических (о них мы подробно рассказывали в этом материале). В этом году, 20 мая, полуобнаженная активистка общественного движения Femen вышла на красную дорожку в поддержку Украины.

Активистка Femen в Каннах / © Getty Images
Активистка Femen в Каннах / Фото: Getty Images

На груди у девушки был нарисован украинский флаг, а белье и ноги были в красной краске, что символизировало изнасилованных русскими солдатами людей в Украине. Надпись на теле гласила - "Прекратите нас насиловать". Таким образом, активистка попыталась обратить внимание мира на то, что сейчас происходит в Украине.

Активистка Femen в Каннах / © Getty Images
Активистка Femen в Каннах / Фото: Getty Images

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