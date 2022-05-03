Премьер и его королева: интересные факты о Борисе Джонсоне и королеве Елизавете II

Британский премьер-министр Борис Джонсон один из тех, кто публично признал ошибки Запада в вопросе превентивных санкций. Впрочем, признавать ошибки политик умеет, и даже извиняться за них. Мы решили вспомнить несколько историй, связанных с Джонсоном и Ее Величеством королевой Елизаветой II, а также рассказать вам об из рабочих взаимоотношениях.

1. В январе 2022 года стало известно о том, что рейтинг политика стремительно падает. Все из-за громкого скандала, связанного с вечеринками, которые подчиненные Джонсона устраивали на Даунинг-стрит во время пандемии коронавируса, а также в день, когда Ее Величество пребывала в трауре по умершему мужу принцу Филиппу. Многие тогда кричали, что премьер-министр должен уйти в отставку. Но Борис не только не ушел, он нашел в себе мужество прийти на ковер к королеве и лично принести ей свои извинения. Вопреки тому, что сам на вечеринке не присутствовал.

Борис Джонсон / Associated Press

2. В феврале Борис Джонсон заявил о том, что королева демонстрирует "непоколебимую преданность", поскольку она стала первым британским монархом, отметившим платиновый юбилей – 70 лет царствования на троне. "Сегодня знаменуется поистине исторический момент, поскольку Ее Величество Королева становится первым британским монархом, отметившим платиновый юбилей. На протяжении своего семидесятилетнего правления она демонстрировала вдохновляющее чувство долга и непоколебимую преданность этой нации. Я воздаю должное ее многолетней службе и с нетерпением жду лета, когда мы сможем собраться вместе как страна, чтобы отпраздновать ее историческое правление", - сказал Джонсон.

Борис Джонсон и королева Елизавета II / Associated Press

3. В связи с заявлением выше премьер-министр также поддержал призывы сделать празднование платинового юбилея постоянным выходным днем. Напомним, празднования в Великобритании и странах Содружества пройдут со 2 по 5 июня 2022 года.

Борис Джонсон и королева Елизавета II / Associated Press

4. Премьер-министр Джонсон еженедельно посещает аудиенцию у королевы Елизаветы II. Этому не помешала даже пандемия коронавируса. Разница лишь в том, что личные приемы стали виртуальными. Формально монарху принадлежит законодательная, исполнительная и судебная власть в государствах, которые она возглавляет, но фактически эта ее роль скорее церемониальная. Однако это не значит, что Елизавета II не в курсе событий, что происходят в стране, она, наоборот, всегда в курсе просто действует по совету своего Кабинета министров. За время своего правления Елизавета II пережила смену 14 британских премьер-министров и 14 американских президентов.

Королева Елизавета II / Associated Press

5. Очевидно, раз монарх в курсе всего, что делает ее премьер-министр и парламент Великобритании, она точно в курсе всей той поддержки, которую сейчас ее страна демонстрирует Украине. Сама королева во время войны в Украине, развязанной Россией сделала пожертвование в один из фондов. Тогда в Твиттере организации появилось такое сообщение: "Большое спасибо Ее Величеству Королеве за то, что она продолжает поддерживать Комитет по чрезвычайным ситуациям и делает щедрое пожертвование на Гуманитарный призыв DEC Украины. @RoyalFamily #UkraineAppeal".

Борис Джонсон и королева Елизавета II / Associated Press

Еще один раз королева продемонстрировала поддержку во время аудиенции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Во время этой встречи на столе у Ее Величества стояла ваза с композицией из сине-желтых цветов.

Королева Елизавета II и Джастин Трюдо / Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский выступая сегодня в Верховной Раде выразил благодарность премьер-министру и Ее Величеству королеве за поддержку нашей страны.

Борис Джонсон и королева Елизавета II / Associated Press

Читайте также: