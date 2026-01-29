Премьер-министр Дании в жакете цвета марсала встретилась с Макроном

Метте Фредериксен / © Associated Press

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен с официальным визитом прибыла в Париж. Возле Елисейского дворца ее встретил президент Франции Эммануэль Макрон. На встречу приехал также премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

Эммануэль Макрон и Метте Фредериксен / © Associated Press

Метте была одета в деловой однобортный жакет цвета марсала, водолазку сливового оттенка и классические черные прямые брюки. Наряд она скомбинировала с черными замшевыми ботильонами на шпильках.

Эммануэль Макрон и Метте Фредериксен / © Associated Press

Эммануэль Макрон и Метте Фредериксен / © Associated Press

Фредериксен собрала волосы сзади вверху, сделала макияж с розовой помадой и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.

Метте Фредериксен / © Associated Press

Эммануэль был одет в черный костюм, белую рубашку и черный галстук с голубым принтом. На лицо у него были солнцезащитные очки-авиаторы, которые он надел, скорее всего, из-за покраснения глаза, которое заметили у него ранее на мероприятии на юге Франции.

Эммануэль Макрон и Метте Фредериксен / © Associated Press

Напомним, Метте Фредериксен на прошлой встрече с Макроном появилась в небесно-голубом костюме.