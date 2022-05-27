Премьер-министр Финляндии показала фото своего визита в церковь в Буче, где похоронены мирные жители

Премьер-министр Финляндии показала фото своего визита в церковь в Буче, где похоронены мирные жители

Глава финского правительства показала фолловерам фотографии своего визита в Украину.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин вчера, 26 мая, посетила с рабочим визитом Украину. Политик встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, который поблагодарил ее за поддержку, которую Финляндия оказывает нам.

Санна Марин и Владимир Зеленский / Фото: Министерство обороны Украины

Марин также посетила Бучу и Ирпень, где осмотрела последствия оккупации городов русскими войсками.

В Instagram глава финского правительства опубликовала снимки из этих городов.

Санна Марин / Фото: Instagram Санны Марин

Санна побывала в храме Святого Апостола Андрея Первозванного Православной церкви Украины, возле которой в братской могиле похоронили мирных людей, убитых и замученных русскими. Этот храм стал известен на весь мир.

Отец Андрей и Санна Марин / Фото: Instagram Санны Марин

Санна Марин / Фото: Instagram Санны Марин

Санна Марин / Фото: Instagram Санны Марин

Она пообщалась с настоятелем церкви отцом Андреем, показавшим ей трагические фотографии зверств русских оккупантов.

Санна Марин / Фото: Instagram Санны Марин

Санна Марин / Фото: Instagram Санны Марин

Премьер-министр также посмотрела на разрушенные дома в Ирпене.

Санна Марин / Фото: Instagram Санны Марин

Фото: Instagram Санны Марин

"Вчера я посетила города Ирпень и Буча в Украине, где российская армия нанесла массовые разрушения. Российские солдаты совершили бесчеловечные зверства, такие как пытки и убийства мирного населения. Здесь не будет места для безнаказанности. Финляндия поддерживает Украину и Международный уголовный суд в привлечении виновных ответственности", — написала политик.

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