Премьер-министр Финляндии показала фото своего визита в церковь в Буче, где похоронены мирные жители

Глава финского правительства показала фолловерам фотографии своего визита в Украину.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин вчера, 26 мая, посетила с рабочим визитом Украину. Политик встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, который поблагодарил ее за поддержку, которую Финляндия оказывает нам.
Марин также посетила Бучу и Ирпень, где осмотрела последствия оккупации городов русскими войсками.
В Instagram глава финского правительства опубликовала снимки из этих городов.
Санна побывала в храме Святого Апостола Андрея Первозванного Православной церкви Украины, возле которой в братской могиле похоронили мирных людей, убитых и замученных русскими. Этот храм стал известен на весь мир.
Она пообщалась с настоятелем церкви отцом Андреем, показавшим ей трагические фотографии зверств русских оккупантов.
Премьер-министр также посмотрела на разрушенные дома в Ирпене.
"Вчера я посетила города Ирпень и Буча в Украине, где российская армия нанесла массовые разрушения. Российские солдаты совершили бесчеловечные зверства, такие как пытки и убийства мирного населения. Здесь не будет места для безнаказанности. Финляндия поддерживает Украину и Международный уголовный суд в привлечении виновных ответственности", — написала политик.
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