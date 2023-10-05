Премьер-министр Исландии в цветочном платье продемонстрировала стройные ноги

Катрин Якобсдоттир надела на саммит наряд с цветочным принтом.
На Европейский саммит в испанском городе Гранада прибыла премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.
Политик выбрала для своего появления милое платье с мелким цветочным принтом с воротником-стойкой, которое прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги. Сверху Катрин надела синий жакет. Обута она была в черные кожаные туфли на удобных каблуках.
Якобсдоттир распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками и розовой помадой.
Напомним, премьер-министр Латвии Эвика Силиня на саммите появилась в красной блузке и черной юбке-карандаше.
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