Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в костюме с принтом "гусиная лапка" появилась на деловой встрече

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась в Милане с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который приезжал в Италию на зимние Олимпийские игры.

Премьер на встрече предстала в деловом черно-белом костюме с принтом "гусиная лапка", который состоял из однобортного жакета приталенного силуэта и брюк-палаццо, а также в черном свитере.

Наряд Джорджа скомбинировала с черными ботильонами на высоких платформах и каблуках.

Аутфит Мелони дополнила укладкой с локонами, макияжем смоки-айс и с красной помадой, а также кольцами и браслетами на руках.

Напомним, Джорджа Мелони в красном жакете и блузке с V-образным вырезом встретила чешского коллегу возле палаццо Киджи.