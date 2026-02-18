- Дата публикации
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в костюме с принтом "гусиная лапка" появилась на деловой встрече
Джорджа Мелони любит носить брючные костюмы. Новый ее выход не стал исключением.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась в Милане с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который приезжал в Италию на зимние Олимпийские игры.
Премьер на встрече предстала в деловом черно-белом костюме с принтом "гусиная лапка", который состоял из однобортного жакета приталенного силуэта и брюк-палаццо, а также в черном свитере.
Наряд Джорджа скомбинировала с черными ботильонами на высоких платформах и каблуках.
Аутфит Мелони дополнила укладкой с локонами, макияжем смоки-айс и с красной помадой, а также кольцами и браслетами на руках.
