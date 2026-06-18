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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в костюме-тройке темно-бежевого оттенка появилась на саммите
Политик выбрала для своего выхода элегантный наряд в теплой цветовой гамме.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на рабочей сессии саммита G7 в Эвиан-ле-Бен продемонстрировала сдержанный деловой образ в теплой бежевой гамме.
Политик появилась в классическом костюме-тройке темно-бежевого оттенка, состоящем из однобортного жакета и широких брюк прямого кроя. Под жакет она надела жилет в тон с пуговицами и белую рубашку в полоску. Такой многослойный комплект выглядел элегантно и современно одновременно.
Премьер-министр сделала идеально ровную укладку, макияж с розовой помадой и молочный маникюр. Уши она украсила милыми серьгами в виде цветов с камнями.
Напомним, Джорджа Мелони в костюме цвета овсянки появилась на официальной церемонии встречи лидеров, прибывших на саммит G7 на берегу Женевского озера.