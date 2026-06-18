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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в костюме-тройке темно-бежевого оттенка появилась на саммите

Политик выбрала для своего выхода элегантный наряд в теплой цветовой гамме.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на рабочей сессии саммита G7 в Эвиан-ле-Бен продемонстрировала сдержанный деловой образ в теплой бежевой гамме.

Политик появилась в классическом костюме-тройке темно-бежевого оттенка, состоящем из однобортного жакета и широких брюк прямого кроя. Под жакет она надела жилет в тон с пуговицами и белую рубашку в полоску. Такой многослойный комплект выглядел элегантно и современно одновременно.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр сделала идеально ровную укладку, макияж с розовой помадой и молочный маникюр. Уши она украсила милыми серьгами в виде цветов с камнями.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони в костюме цвета овсянки появилась на официальной церемонии встречи лидеров, прибывших на саммит G7 на берегу Женевского озера.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
125
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