Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в костюме-тройке темно-бежевого оттенка появилась на саммите

Джорджа Мелони / © Associated Press

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на рабочей сессии саммита G7 в Эвиан-ле-Бен продемонстрировала сдержанный деловой образ в теплой бежевой гамме.

Политик появилась в классическом костюме-тройке темно-бежевого оттенка, состоящем из однобортного жакета и широких брюк прямого кроя. Под жакет она надела жилет в тон с пуговицами и белую рубашку в полоску. Такой многослойный комплект выглядел элегантно и современно одновременно.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр сделала идеально ровную укладку, макияж с розовой помадой и молочный маникюр. Уши она украсила милыми серьгами в виде цветов с камнями.

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Джорджа Мелони / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони в костюме цвета овсянки появилась на официальной церемонии встречи лидеров, прибывших на саммит G7 на берегу Женевского озера.

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