Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в красном жакете и блузке с V-образным вырезом встретила чешского коллегу
Джорджа Мелони выбрала для своего очередного выхода яркий жакет.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на днях встретилась в Риме с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Фотографы запечатлели их возле палаццо Киджи.
Бабиш пришел на встречу не с пустыми руками — он подарил Мелони букет красивых цветов.
Политик предстала в двубортном красном удлиненном жакете, белой блузке с V-образным вырезом и черных прямых брюках. В этом наряде она выглядела хорошо и стройно. Наряд Мелони скомбинировала с черными замшевыми туфлями-лодочками.
Премьера дополнила аутфит прической с локонами и макияжем с красной помадой. Уши Джорджа украсила элегантными серьгами, а руки — кольцами.
Напомним, Джорджа Мелони на встрече с новоизбранным президентом Чили появилась в вельветовом бежевом костюме со штанами-палаццо.