Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в жакете в рубчик и с красным маникюром появилась на пресс-конференции

Джорджа Мелони вышла к журналистам в образе в светлых тонах.

Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела ежегодную пресс-конференцию в начале года в пресс-зале Нижней палаты в Риме.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Перед журналистами политик предстала в бежевом жакете в рубчик с золотистым напылением. На ней также была базовая белая футболка и белые брюки со стрелками.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Мелони уложила волосы в красивые локоны, сделала макияж с серо-блестящими тенями и красный маникюр. В ушах у нее были фигурные золотые серьги, на руках — браслеты с бусинами, одно серебряное кольцо, а другое — золотое с бриллиантами.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони с красной помадой и бокалом вина поздравила итальянцев с Новым годом.

