Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в жакете в рубчик и с красным маникюром появилась на пресс-конференции
Джорджа Мелони вышла к журналистам в образе в светлых тонах.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела ежегодную пресс-конференцию в начале года в пресс-зале Нижней палаты в Риме.
Перед журналистами политик предстала в бежевом жакете в рубчик с золотистым напылением. На ней также была базовая белая футболка и белые брюки со стрелками.
Мелони уложила волосы в красивые локоны, сделала макияж с серо-блестящими тенями и красный маникюр. В ушах у нее были фигурные золотые серьги, на руках — браслеты с бусинами, одно серебряное кольцо, а другое — золотое с бриллиантами.
Напомним, Джорджа Мелони с красной помадой и бокалом вина поздравила итальянцев с Новым годом.