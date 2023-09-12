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Премьер-министр Италии появилась на саммите в белом платье с цветочными аппликациями и прозрачным декольте

Премьер-министр Италии появилась на саммите в белом платье с цветочными аппликациями и прозрачным декольте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1177
Время на прочтение
1 мин
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Премьер-министр Италии появилась на саммите в белом платье с цветочными аппликациями и прозрачным декольте

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Джордж Мелони имеет прекрасное чувство стиля.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла участие в саммите G20, который состоялся в Нью-Дели. Там она выступила на пресс-конференции в Международном медиа-центре.

Для такого события политик подготовила красивый образ. Она была одета в белое платье с белыми цветочными аппликациями и атласным воротником-стойкой. Зона декольте и рукава были прозрачны, что придало ее луку пикантности.

Джорджа Мелони / © Associated Press
Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Джорджа собрала волосы в хвост, сделала макияж с розовой помадой и прикисала уши роскошными серьгами с камнями в виде цветов. Красный маникюр завершил аутфит Мелони.

Джорджа Мелони / © Associated Press
Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони любит белый цвет, поэтому часто добавляет его в свои деловые образы. К примеру, на встрече с Джо Байденом она предстала в белом жакете и белой блузке, скомбинированной с черными брюками.

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Дата публикации
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